Sigorta prim borçları cezası silinecek mi? Prim borçlarına yapılandırma var mı?

Pandemi cezalarının kapsam dışı bırakıldığı yapılandırma paketinde sigorta prim borçları da yer alıyor. Yasanın acıkmasının ardından 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılacak başvurularda sigorta prim borcu gibi pek çok alanda borcu bulunan vatandaş, borçlarını taksitlendirmeye gidebilecek…
Yapılandırmada; vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları hariç, sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, emeklilik keseneği, gümrük vergileri ve idari para cezaları, gibi konular yer alıyor,
Yeni çıkan yasa ile sigorta prim borçlarının silinmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ancak, peşin ödemelerde faiz oranının yüzde 90’ı silinmekle birlikte, taksitlendirme seçeneği de sunuluyor.
Çok kısa süre içinde çıkması beklenen yasanın çıkmasından sonra vatandaşlar31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvurularını yapabilecekler.
Anaparanın tamamını ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin ödenmesi durumunda, gecikme faizi yerine hesaplanan enflasyon farkının %90’ı silinecek yalnızca %10’u alınacak.
Borcunun kalanını ikinci taksit süresi içinde ödeyenlerden ise, enflasyon farkının sadece yarısı alınacak.
Borcu bulunan vatandaşlar SSK ve vergi borcu yapılandırmasında 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edebilecek.
Enflasyon farkı ve anaparadan oluşan tutara, taksit vadesine göre katsayı uygulanacak. Yeni yasa teklifinde, geçtiğimiz Kasım ayında çıkarılan yapılandırma yasasına göre daha yüksek faiz uygulanacak. En son hayata geçirilen yapılanmada 6 eşit taksit için 1.045 olarak uygulanan katsayı yeni yapılandırmada %1.09 olacak. 9 eşit taksitte 1.083’ten 1.135’e, 12 eşit taksitte 1.105’ten 1.18’e, 18 eşit taksitte ise 1.15’ten 1.27’ye yükseldi.
Aynı zamanda önceki yapılandırmada yıllık faiz %4.5 iken yeni yapılandırmada %9 olarak uygulanacak.
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