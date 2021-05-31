Sigorta prim borçları cezası silinecek mi? Prim borçlarına yapılandırma var mı?

Pandemi cezalarının kapsam dışı bırakıldığı yapılandırma paketinde sigorta prim borçları da yer alıyor. Yasanın acıkmasının ardından 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılacak başvurularda sigorta prim borcu gibi pek çok alanda borcu bulunan vatandaş, borçlarını taksitlendirmeye gidebilecek…

PRİM BORÇLARINA YAPILANDIRMA VAR MI?

Yapılandırmada; vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları hariç, sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, emeklilik keseneği, gümrük vergileri ve idari para cezaları, gibi konular yer alıyor,

SİGORTA PRİM BORÇLARI CEZASI SİLİNECEK Mİ?

Yeni çıkan yasa ile sigorta prim borçlarının silinmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ancak, peşin ödemelerde faiz oranının yüzde 90’ı silinmekle birlikte, taksitlendirme seçeneği de sunuluyor.

YAPILANDIRMA BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

Çok kısa süre içinde çıkması beklenen yasanın çıkmasından sonra vatandaşlar31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvurularını yapabilecekler.

VERGİ YAPILANDIRMASINDA PEŞİN ÖDEMEYE İNDİRİM VAR MI?

Anaparanın tamamını ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin ödenmesi durumunda, gecikme faizi yerine hesaplanan enflasyon farkının %90’ı silinecek yalnızca %10’u alınacak.

Borcunun kalanını ikinci taksit süresi içinde ödeyenlerden ise, enflasyon farkının sadece yarısı alınacak.