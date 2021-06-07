Sigortalı çalışan sayısı 1 milyon 43 bin arttı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) istihdam izleme bülteni Mart 2021 verilerine göre, son bir yılda sigortalı ücretli çalışan sayısı 1 milyon 43 bin, KOBİ’lerde sigortalı çalışan sayısı ise 288 bin arttı. Mart ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 6 oranında artarak 21,4 milyon olarak gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, toplam sigortalı çalışanların yüzde 71,8’ini oluşturan sigortalı ücretli çalışan grupta (4/a) artış yüzde 7,3 olurken, esnaf-çiftçi grubunda (4/b) değişimlere bakıldığında, esnaf sayısında yüzde 8 artış, çiftçi sayısında ise yüzde 5,1 düşüş görülmüştür. Kamu sektöründe sigortalı çalışan (4/c) sayısındaki artış ise yüzde 1,1’dir.

Beş ana sektörün istihdamı yıllık olarak gerilemiştir. Bu sektörler genelde koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ve Nisan 2020’den itibaren istihdamının daraldığı faaliyet kollarıdır. Mart 2021’de konaklama ve yiyecekte yüzde 6,6, kültür, sanat, eğlence, dinlence ve sporda yüzde 6,5 düzeyinde yıllık düşüşler gerçekleşmiştir. Ayrıca, idari ve destek hizmet faaliyetleri sektöründe de Kasım 2020’den itibaren gözlenen yüksek oranlı daralma eğiliminin devam ettiği gözlenmektedir. Diğer taraftan, ev içi hizmetlerin içerildiği hanehalklarının işveren olarak faaliyeti sektörü yüzde 32,3 oranındaki gerileme ile istihdamı en olumsuz gelişen sektördür.