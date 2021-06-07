Yargıtay, İŞKUR aracılığı ile personel ve işçi alacak! İşte başvuru tarihleri ve detayları

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Yargıtay Başkanlığında istihdam edilmek üzere ortaöğrenim mezunu 20, önlisans mezunu 60 ve lisans mezunu 20 zabıt katibi, ortaöğrenim mezunu 10, önlisans mezunu 15 ve lisans mezunu 7 silahlı koruma ve güvenlik görevlisi, lisans mezunu 13 çözümleyici, lisans mezunu 7 programcı ile teknisyen pozisyonu için alanıyla ilgili en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenime sahip 4 asansör, 3 elektrik (yüksek gerilim), 6 elektrik (alçak gerilim), 4 endüstriyel otomasyon, 4 görüntü ve seslendirme, 4 makine, 4 mobilya, 5 metal işleri/kaynakçılık, 2 sıhhi tesisat, 3 soğutma ve iklimlendirme, 4 inşaat/yüzey kaplama/boya branşlarında sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Ayrıca sözleşmeli tekniker pozisyonu için alanıyla ilgili en az önlisans düzeyinde mesleki teknik öğrenime sahip 2 makine, 2 elektrik, 1 inşaat, 4 haberleşme ve 7 bilgisayar ve elektronik branşları ile 1 kameraman istihdamı yapılacak. BAŞVURULAR 7 -11 HAZİRAN ARASI ALINACAK Adaylar başvurularını 7-11 Haziran tarihleri arasında "www.turkiye.gov.tr" internet sitesindeki Yargıtayın iş başvuru ilanı üzerinden e-Devlet sistemine girerek elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuruda bulunacakların 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) B grubu sınavına girmiş olmaları ve ilgili puan türünden en az 60 alması gerekiyor. Zabıt katibi ve koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için de en az 70 puan şartı aranıyor. Başvurusu kabul edilen adaylar branşlarına göre uygulama ve sözlü sınava çağrılacak. Sınav tarihleri ve saati ile yeri Yargıtayın internet adresinden duyurulacak. Yargıtay Başkanlığı yayımladığı bir başka ilanla, sözlü sınav başarı sırasına göre sözleşmeli sistem uzmanı olarak 2 bilişim personeli alımı gerçekleştirecek. Bilişim personeli için de başvurular 21-25 Haziran tarihleri arasında "www.turkiye.gov.tr" üzerinden e-Devlet sistemi aracılığıyla yapılacak. TÜBİTAK 71 personel alacak! İşte başvuru tarihleri SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA GÖRE 279 SÜREKLİ İŞÇİ ALINACAK Yargıtay Başkanlığı, hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sözlü sınav sonuçlarına göre 279 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanacak. Şartları uyan adaylar, başvurularını 7-11 Haziran tarihleri arasında Ankara İŞKUR İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya "www.iskur.gov.tr" internet adresi üzerinden yapabilecek.