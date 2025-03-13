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Sigortalı çalışan sayısı 25 milyonu aştı

13.03.2025 13:39
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SGK’nın kayıtlı-sigortalı çalışanlara ait Aralık 2024 verilerine göre, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödenen çalışanlar dahil toplam sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 1,7 artarak 25 milyon 308 bin 65 olarak gerçekleşti.

Sigortalı çalışan sayısı 25 milyonu aştı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) İstihdam Bülteni 148. sayısı yayımlandı. SGK’nın Aralık 2024 verilerine göre, kayıtlı istihdam yıllık yüzde 1,7 arttı. İnsan sağlığı hizmetleri en fazla istihdam artışı sağlayan sektör olurken kayıt dışı istihdam oranı yüzde 26,3’e geriledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan toplam istihdamın yaklaşık dörtte üçünü oluşturan kayıtlı-sigortalı çalışanlara ait Aralık 2024 verilerine göre, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödenen çalışanlar dahil toplam sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 1,7 artarak 25 milyon 308 bin 65 olarak gerçekleşti. Bu dönemde SGDP ödenenlerin toplam sigortalı çalışanlar içindeki payı da yüzde 8,3 oldu.

KAYIT DIŞILIK ORANI TARIMDA YÜZDE 81,2, TARIM DIŞINDA YÜZDE 17

TÜİK verilerine göre, 2024 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla toplam istihdam 32,7 milyon iken yaptığı işten dolayı herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmayanların sayısı 8,6 milyon oldu ve toplam istihdamın kayıt dışı oranı bir önceki çeyreğe göre 1,5 puan azalarak yüzde 26,3’e geriledi. Kayıt dışı oranları sektörlere göre ayrıştırıldığında, tarımda yüzde 82,1, tarım dışında ise yüzde 17 ölçüldü. Diğer taraftan, söz konusu oranlar erkeklerde yüzde 23,2, kadınlarda ise yüzde 32,4 gerçekleşti.

89 ALT SEKTÖRÜN 31’İNDE SİGORTALI ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI GERİLEDİ

Bina ve çevre düzenleme faaliyetleri 55 bin 82’lik çalışan sayısı ile en fazla istihdam kaybeden sektör olurken insan sağlığı hizmetleri 96 bin 569 çalışan sayısı ile en fazla istihdam artışı sağlayan sektör oldu. Çalışan sayıları giyim eşyaları imalatında 51 bin 244 ve eğitimde 19 bin 282 daraldı; bina inşaatında 94 bin 581, yiyecek ve içecek hizmet faaliyetlerinde 83 bin 974 ve perakende ticaret sektöründe 74 bin 83 arttı.

SON BİR YILDA İŞ YERİ SAYISI 61 SEKTÖRDE ARTTI

Aralık 2024’te Türkiye genelinde faaliyet gösteren iş yeri sayısı yıllık yüzde 2,5 (54 bin 170) artarak 2 milyon 233 bin 293’e ulaştı. 10 bin 262 artış ile perakende ticaret sektörü iş yeri sayısını en fazla artıran sektör oldu. Bu sektörü yiyecek ve içecek hizmetleri (9 bin 448), kara taşıma ve boru hattı taşımacılığı (7 bin 784) ve ev içi çalışanların faaliyetleri (7 bin 476) sektörleri izledi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sgk çalışan sigorta
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