FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sigortalı çalışan sayısı Haziran’da yüzde 8,7 arttı

Sigortalı çalışan sayısı Haziran’da yüzde 8,7 arttı

09.09.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 8,7 oranında artarak 22,1 milyon olarak gerçekleşti.

Sigortalı çalışan sayısı Haziran’da yüzde 8,7 arttı

Haziran ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 8,7 oranında artarak 22,1 milyon oldu. TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin 109. sayısı yayımlandı. Haziran sayısında yer alan bilgilere göre Haziran ayında istihdam artışları hemen hemen tüm sektörlerde hız kesti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, toplam sigortalı çalışanların yüzde 72,4’ünü oluşturan sigortalı ücretli çalışan grupta (4/a) artış yüzde 11,1 olurken, esnaf-çiftçi grubunda (4/b) değişimlere bakıldığında, esnaf sayısında yüzde 8,3 artış, çiftçi sayısında ise yüzde 7,7 düşüş görüldü. Kamu sektöründe sigortalı çalışan (4/c) sayısındaki artış ise yüzde 0,9 oldu.

Nisan ve Mayıs aylarında, geçen yıl pandeminin ilk dalgasında alınan tam kapanma önlemlerinin oluşturduğu baz etkisinin de katkısıyla yüksek istihdam artışları gözlenmiş, Haziran ayı itibarıyla söz konusu yıllık değişim oranları geriledi. En belirgin değişim 19,1 puanlık düşüş ile inşaat sektöründe gerçekleşti. Diğer taraftan, hız kesmekle birlikte, özellikle 2020 yılının ikinci yarısından itibaren toparlanma gösteren sektörlerde çift haneli yıllık istihdam artışlarının sürdüğü görüldü. Haziran 2021’de, tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 10,7, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 13,1, inşaatta yüzde 22,8 ve ulaştırma ve depolamada yüzde 10 yıllık istihdam artışları gerçekleşti. Diğer taraftan, COVID-19 salgının en olumsuz etkilediği sektörlerden olan konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinde son üç aydır istihdamın arttığı, Haziran ayında da artışın ivmelendiği gözlendi. Ayrıca, pandemi nedeniyle önem kazanan insan sağlığı ve sosyal hizmetler sektörü de en yüksek istihdam artışı yaşanan yüzde 32,2 ile sektör oldu. Bunun yanı sıra, toptan ve perakende ticaret sektörlerinde ise istihdam artışı, gecikmeli toparlanmanın etkisiyle, yüzde 6,5 ile sınırlı düzeyde kaldı.

En hızlı istihdam artışı Muğla ve Antalya’da gerçekleşti. Salgın döneminde istihdamın önemli oranda daraldığı Muğla ve Antalya’da Haziran 2021’de yıllık istihdam artışları, sırasıyla, yüzde 30,8 ve yüzde 25,2 oranında gerçekleşti. Çalışan sayısına göre değerlendirildiğinde de, Antalya istihdamı en fazla artan ikinci il olurken, Muğla yedinci sırada yer alıyor. Benzer şekilde, KOBİ sigortalı çalışan sayısı en hızlı artan il yüzde 25,6 ile Muğla olurken, Antalya’daki artış yüzde 17,6 oldu.

KADIN ÇALIŞAN SAYISINDA ARTIŞ

Kadın çalışan sayısı geçen aya ve geçen yıla göre yükseldi. Haziran 2021’de sigortalı kadın çalışan sayısı bir yıl öncesine göre 521 bin, Mayıs ayına göre ise 112 bin arttı, toplam istihdam içindeki payı da yüzde 30,8’e çıktı.

Kaynak: İHA

Balık 70, kafasındaki taş 600 liraBalık 70, kafasındaki taş 600 lira


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
45 yıl önce 150 metrekarede başladı, şimdi dünyaya satıyor45 yıl önce 150 metrekarede başladı, şimdi dünyaya satıyor
Eğitimlerini tamamladılar! İşte İstanbul'un kadın itfaiyecileriEğitimlerini tamamladılar! İşte İstanbul'un kadın itfaiyecileri
Devlet 1797 TL ödeme yapılıyor! Devlet 1797 TL ödeme yapılıyor!
Anahtar Kelimeler:
sgk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Transfer dönemi bitti! İşte atılan tüm imzalar

Transfer dönemi bitti! İşte atılan tüm imzalar

8 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

8 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

İş adamı, fırsatçılara tepki gösterip ürünlerini ücretsiz dağıttı

İş adamı, fırsatçılara tepki gösterip ürünlerini ücretsiz dağıttı

ÖTV düzenlemesi yapıldı, benzinin fiyatı arttı

ÖTV düzenlemesi yapıldı, benzinin fiyatı arttı

Getir, gayrimenkul işine de giriyor!

Getir, gayrimenkul işine de giriyor!

Rekabet Kurumu'ndan 'Coca Cola soruşturması' açıklaması

Rekabet Kurumu'ndan 'Coca Cola soruşturması' açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İstanbul'da metronun simgesi değişti!

İstanbul'da metronun simgesi değişti!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Hem tatil yapıyor hem de para kazanıyor: Hayalimizdeki hayatı yaşıyorsun

Hem tatil yapıyor hem de para kazanıyor: Hayalimizdeki hayatı yaşıyorsun

Sigarada yeni dönem! Artık zorunlu

Sigarada yeni dönem! Artık zorunlu

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu!

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.