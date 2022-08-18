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‘Sıkıntı istemiyoruz’ diyerek duyurdu: Bakan Nebati’den enflasyon muhasebesi ve KDV sadeleştirmesi talimatı

18.08.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, işletmeler için enflasyon muhasebesinin zorunluluk halini aldığını bildirdi. ATO heyeti ile bir araya gelen Hazine Bakanı Nureddin Nebati, enflasyon muhasebesi konusunda reel sektöre görüş sorulması, KDV konusunda da tüm tarafların konuyu etraflıca ele alacağı bir çalıştay yapılabileceğini söyledi.

‘Sıkıntı istemiyoruz’ diyerek duyurdu: Bakan Nebati’den enflasyon muhasebesi ve KDV sadeleştirmesi talimatı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi ziyaret eden Ankara Ticaret Odası (ATO) heyeti, gündemdeki sorunlar ve çözüm önerilerini masaya yatırdı. Enflasyon nedeniyle işletmelerin sermayeleri eridiği halde sürekli kar ediyor gibi göründüğünü belirten Başkanı Gürsel Baran, “Enflasyon nedeniyle fiyatlardaki artış fiktif kâr olarak görünüyor. Oysa satılan ürün aynı fiyata yerine konamadığı için işletme sermayeleri hızla eriyor. Bu süreçte, işletmeler için enflasyon muhasebesi zorunluluk halini almıştır” dedi.

NEBATİ'DEN REEL SEKTÖR TALİMATI

Baran’ın ATO üyelerinin enflasyon karşısında işletme sermayelerini koruyabilmek için “enflasyon muhasebesi” sistemine geçilmesi talepleri ile KDV sisteminin sadeleştirme taleplerini dile getirmesi üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Reel sektörün sıkıntı yaşamasını istemiyoruz, bu nedenle görüş alarak karar veriyoruz” dedi. Bakan Nebati, enflasyon muhasebesi konusunda reel sektöre görüş sorulması, KDV konusunda da tüm tarafların konuyu etraflıca ele alacağı bir çalıştay yapılabileceğini söyledi.

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"SEKTÖRLERİN DERDİ PERSONEL BULAMAMAK"

Bakan Nebati’ye daha önce dile getirdiği “Tek oranlı KDV” önerisini tekrarlayan Baran, birikmiş KDV alacaklarının da teminata dönüştürülerek reel sektörün desteklenebileceğini ifade etti. Reel sektörün sorunlarının başında istihdam edecek nitelikte personel bulamamak olduğuna dikkat çeken Baran, “Bütün sektörlerin derdi çalıştıracak personel bulamamak” diye konuştu. Kamu alımlarında yerli ürün kullanımının teşvikine ilişkin düzenleme olduğu halde bu yaklaşımın yerleşememesini eleştiren Baran, “Kamu alımlarında yerli ürün kullanımının önüne geçen engellerin temizlenmesi ve bu konuda hassasiyet gösterilmesini bekliyoruz” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Nureddin Nebati
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