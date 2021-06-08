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Silikozis aylığı nedir? Muhtaçlık belgesi nasıl alınır? e-Devlet muhtaçlık aylığı başvuru sayfası

08.06.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adının bile ürküttüğü, son derece sinsi bir hastalık olan silikozisin kendisi merak edildiği kadar silikozis aylığının da ne olduğu merak edilmektedir. Bu haberimizde sizlere hem bu cevabı hem de muhtaçlık belgesinin nasıl alındığını anlatacağız.

Silikozis aylığı nedir? Muhtaçlık belgesi nasıl alınır? e-Devlet muhtaçlık aylığı başvuru sayfası

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen muhtaçlık aylığı için muhtaçlık belgesi almak gerekmektedir. Muhtaçlık belgesinin nasıl alındığını, e-devlet muhtaçlık aylığı başvurusu için gereken şartları ve silikozis aylığının ne olduğunu haberimizde sizler için derledik. Çok merak edilen bu hastalığın ayrıntılarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİLİKOZİS AYLIĞI NEDİR?

Silikozis hastalığı son derece ciddi ve sinsi bir hastalıktır. Silika isimli mineralin kesilmesi, yontulması ile çıkan tozun solunması ile hastalık başlamaktadır. Bu hastalık daha çok kot taşlama, kot kumlama vb. meslek dallarına çalışan kişilerde görülmektedir. Neredeyse 20 yıla kadar hiçbir belirti vermeyen silikozis hastalığı son derece sinsidir. Ülkemizde bu hastalığı taşıyanlara Sosyal Güvenlik Kurumu silikozis aylığı bağlamaktadır. Bu aylığa da silikozis ismi verilmektedir.

KİMLER MUHTAÇLIK BELGESİ ALABİLİR?

Aşağıdaki listede kimlerin muhtaçlık aylığından yararlanabileceğini ayrıntılı bir şekilde öğrenebilirsiniz

Muhtaçlık belgesi için öncelikle gelir testi yapılmaktadır. Gelir testinden belirlenen miktarın aşağıda olması durumunda muhtaçlık belgesi verilmektedir. Ayrıca annesi veya babası olmayan muhtaç çocuklar ile %40 ve üzerinde engeli olan muhtaç kişilere de bu belge verilmektedir.

Muhtaçlık belgesi alanları aylık geliri olmamalı, üzerinde herhangi bir tapu, mal, araç, konut gibi bir varlığı bulunmamalı, aile fertlerinden kimsenin bu maaştan faydalanmaması gerekmektedir.

MUHTAÇLIK BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Muhtaçlık belgesine başvuruda bulunmak isteyen kişilerin mahallerindeki muhtarlara başvuruda bulunması gerekmektedir. Yalnızca aile fertlerinden bir kişi bu belge için başvuru yapabilir. Yoksulluk belgesi ve başvuruları ücretsiz olarak yapılır. Gereken işlemler onaylandıktan sonra her ay düzenli bir tarihte kişiye yatırılır. Bu belgeye sahip olan kişiler birçok devlet desteğinden faydalanabilir.

Silikozis aylığı nedir? Muhtaçlık belgesi nasıl alınır? e-Devlet muhtaçlık aylığı başvuru sayfasıı

E-DEVLET MUHTAÇLIK AYLIĞI BAŞVURU SAYFASI

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen muhtaçlık aylığını e-devlete giriş yaptıktan sonra arama butonunda “muhtaçlık aylığı” yazarak ulaşabilirsiniz. Direkt olarak bağlantı kurmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

### Muhtaçlık aylığı başvuru sayfası için tıklayınız


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