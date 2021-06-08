Silikozis aylığı nedir? Muhtaçlık belgesi nasıl alınır? e-Devlet muhtaçlık aylığı başvuru sayfası

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen muhtaçlık aylığı için muhtaçlık belgesi almak gerekmektedir. Muhtaçlık belgesinin nasıl alındığını, e-devlet muhtaçlık aylığı başvurusu için gereken şartları ve silikozis aylığının ne olduğunu haberimizde sizler için derledik. Çok merak edilen bu hastalığın ayrıntılarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİLİKOZİS AYLIĞI NEDİR?

Silikozis hastalığı son derece ciddi ve sinsi bir hastalıktır. Silika isimli mineralin kesilmesi, yontulması ile çıkan tozun solunması ile hastalık başlamaktadır. Bu hastalık daha çok kot taşlama, kot kumlama vb. meslek dallarına çalışan kişilerde görülmektedir. Neredeyse 20 yıla kadar hiçbir belirti vermeyen silikozis hastalığı son derece sinsidir. Ülkemizde bu hastalığı taşıyanlara Sosyal Güvenlik Kurumu silikozis aylığı bağlamaktadır. Bu aylığa da silikozis ismi verilmektedir.

KİMLER MUHTAÇLIK BELGESİ ALABİLİR?

Aşağıdaki listede kimlerin muhtaçlık aylığından yararlanabileceğini ayrıntılı bir şekilde öğrenebilirsiniz

Muhtaçlık belgesi için öncelikle gelir testi yapılmaktadır. Gelir testinden belirlenen miktarın aşağıda olması durumunda muhtaçlık belgesi verilmektedir. Ayrıca annesi veya babası olmayan muhtaç çocuklar ile %40 ve üzerinde engeli olan muhtaç kişilere de bu belge verilmektedir.