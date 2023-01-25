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Şimdi almayan pişman olacak! Kuyumculardan gram ve çeyrek altın tahmini: Tarihi de açıkladılar...

25.01.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ons altın 9 ayın zirvesine yükselirken, dolar/TL kurunun da etkisiyle altın gram fiyatı için yeni rekor seviye görüldü. Bu gelişme sonrası gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı Kapalıçarşı'da en çok takip edilenler arasına girdi. Kayseri’de sarraflık yapan Bayram Erdoğan, ons altındaki yükselişe bağlı olarak gram altın fiyatları için 1.400 TL tahmininde bulundu. Bayram, “Çeyrek altın 2023 yılının ilk 6 ayında tahmini olarak 2.300-2.500 TL'den satışa sunulacak” dedi.

Şimdi almayan pişman olacak! Kuyumculardan gram ve çeyrek altın tahmini: Tarihi de açıkladılar...

Ons altın fiyatı 1940 dolar seviyelerine kadar çıkarak Nisan 2022 sonrasında en yüksek seviyeyi gördü. Ons altındaki yükseliş ve yurt içinde dolar/TL kurunun 18,80 seviyesinin üzerinde hareketlerine devam etmesiyle dün gram altın fiyatı tarihi zirvesini bir kez daha güncelledi. Altının gram fiyatı dün 1,173 liranın üzerine yükseldi. Bu sabah ise 1,166 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN İÇİN 2.500 TL TAHMİNİ

Vatandaşlar altın fiyatlarında yönün ne olacağını merak ederken kuyumculardan çok kritik bir gram altın tahmini geldi. Kayseri’de sarraflık yapan Bayram Erdoğan, ons altında meydana gelebilecek artışla gram altının 1.400 seviyelerine ulaşması durumunda çeyrek altının 2023 yılı ilk 6 ayında 2.500 TL seviyelerinde satışa sunulabileceğini dile getirdi.

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“2022 yılı içerisinde yapmış olduğumuz kanaatlerimizde yüzde 100'e yakın bir doğruluk süreci gördük. Ne konuştuysak yüzde 100’e yakın oranda yerini buldu diyen Erdoğan, "Ons altın bazında dünya piyasasında altın fiyatı 2022 yılı içerisinde Amerika Merkez Bankası Fed’in yapmış olduğu faiz politikalarından dolayı baskılandı. 2022 yılı içerisinde ons altın çok fazla bir artış göstermedi. Yani 1.790 bandındaki ons altının fiyatı şu anda 1.900 bandına kadar yükseldi. 2022 yılında baskılanan onsun 2023 yılı ilk çeyreğinde Fed faizlerinin düşürülmesiyle birlikte yukarı doğru tırmanacağı yönünde bir kanaatimiz var" ifadelerini kullandı.

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GRAM ALTIN İÇİN YENİ REKOR SEVİYE

Ons altın fiyatlarının 2.250 dolar bandına doğru ilerleyebileceğinin tahmin edildiğini söyleyen Erdoğan, "2023 yılının ilk çeyreğinde eğer ons altın fiyatı tahmin edildiği gibi 2 bin 200 - 2 bin 300 dolar bandına ulaşırsa 1 gram altını alacağımız fiyat 1.400 TL seviyelerine ulaşacak. Yani şu anda altınımızın fiyatı bin 200 TL ama eğer ki ons altındaki gelişme bu şekilde olursa gram altının fiyatı bin 400- bin 500 seviyelerine ulaşacak. Eğer ki altınımızın gramı bin 400 TL olursa çeyrek altın da 2023 yılının ilk 6 ayında tahmini olarak 2 bin 300 - 2 bin 500 TL bandında satışa sunulacak” ifadelerini kullandı.

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"ALTIN GÜVENLİ LİMAN OLDUĞUNU İSPAT ETTİ"

Geçtiğimiz 1 yıl içerisinde en çok artış gösteren yatırım aracının yüzde 52’lik artışla altın olduğunu belirten Erdoğan, “2022 yılı başından sonuna kadar gram altın yüzde 51 oranında gösterdi. Buna bağlı olarak çeyrek altın yüzde 52, dolar yüzde 38, euro yüzde 28 oranında artış gösterdi. Vatandaşlarımızla yine kanaatlerimizi, kesin olmayan bilgilerimizi paylaşıyoruz. Altın, 2022 yılı içerisinde dolar ve euroya göre, daha fazla kazandırmış. Yaklaşık yüzde 20 civarında altın, dolara oranla daha fazla artmış. 2022 başı ve 2023 yılı başı itibariyle geçtiğimiz 1 yıl içerisinde en fazla kazandıran yatırım aracı altın oldu. Yine dolar ve euroya göre yüzde 52’lik bir artış ile altın güvenilir liman olma özelliğini korudu. Az da olsa, küçük küçük de olsa fiziki altın alıp, yatırım yapmanızı tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.

ALTIN

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