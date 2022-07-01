Simit fiyatlarına yüzde 25 zam! İstanbul'da simit 5 lira oldu

İstanbul’da daha önce 4 liradan satılan 100 gramlık simit, yüzde 25 artışla 5 liraya yükseldi. Bloomberg HT'ye açıklamada bulunan İstanbul Simitçiler Odası, simitte yaz tarifesinin onaylandığını ve simit fiyatının 5 liraya çıktığını belirtti.

1 SİMİT NE KADAR OLDU?

Simit fiyatları 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren tanesi 5 TL'den satılmaya başlandı. Buna göre, daha önce 4 liradan satılan 100 gramlık simit, çatal, açma ve kek bugünden geçerli olmak üzere yüzde 25 artışla 5 liraya yükseldi. Konuyla ilgili fiyat tarifesi İstanbul UN-İŞ Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği imzasıyla tüm simitçi esnafına gönderildi.

