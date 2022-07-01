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Simit fiyatlarına yüzde 25 zam! İstanbul'da simit 5 lira oldu

01.07.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maliyetleri arttı gerekçesiyle son bir yıl içerisinde birçok ürüne zam yapıldı. Bunlardan biri de simit fiyatları oldu. Son bir yıl içerisinde birçok kez zam yapılan simitin fiyatı İstanbul’da 4 liradan, 5 liraya yükseldi. Böylece simit fiyatı ekmek fiyatını geçti.

Simit fiyatlarına yüzde 25 zam! İstanbul'da simit 5 lira oldu

İstanbul’da daha önce 4 liradan satılan 100 gramlık simit, yüzde 25 artışla 5 liraya yükseldi. Bloomberg HT'ye açıklamada bulunan İstanbul Simitçiler Odası, simitte yaz tarifesinin onaylandığını ve simit fiyatının 5 liraya çıktığını belirtti.

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1 SİMİT NE KADAR OLDU?

Simit fiyatları 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren tanesi 5 TL'den satılmaya başlandı. Buna göre, daha önce 4 liradan satılan 100 gramlık simit, çatal, açma ve kek bugünden geçerli olmak üzere yüzde 25 artışla 5 liraya yükseldi. Konuyla ilgili fiyat tarifesi İstanbul UN-İŞ Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği imzasıyla tüm simitçi esnafına gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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