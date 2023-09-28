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Simit Sarayı borsada ne zaman işlem görecek? Simit Sarayı halka arz kaç lot verdi? DMRGD borsa işlem tarihi belli oldu

28.09.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Simit Sarayı hissesinin borsada ne zaman işlem göreceği merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka arzına izin verdiği Simit Sarayı (DMR Unlu Mamuller) halka arzı geçtiğimiz hafta tamamlanmıştı. Peki Simit Sarayı borsada ne zaman işlem görecek? DMRGD Simit Sarayı halka arz kaç lot verdi?

Simit Sarayı borsada ne zaman işlem görecek? Simit Sarayı halka arz kaç lot verdi? DMRGD borsa işlem tarihi belli oldu

Simit Sarayı DMRGD borsa işlem tarihine dair araştırmalar yoğunlaştı. 21-22 Eylül 2023 tarihleri arasında talep toplayan DMR Unlu Mamuller (Simit Sarayı) yatırımcısına 13-14 lot (maksimum 143 TL) dağıtımda bulundu. İşte ? DMRGD borsa işlem tarihi ve detaylar...

SİMİT SARAYI (DMRGD) BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

SPK onayı ile 21-22 Eylül tarihleri arasında halka arz olan Simit Sarayı’nın borsada ne zaman işlem göreceği belli oldu. DMR Unlu Mamuller (Simit Sarayı) şirket payları 29 Eylül 2023 Cuma günü borsada işlem görmeye başlayacak.

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SİMİT SARAI HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Simit Sarayı halka arzında şirket, 75.000.000 lotunu bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarına eşit şekilde dağıttı. 10,24 TL'den talep toplama sürecini gerçekleştiren şirket, yatırımcılara 13-14 lot (maksimum 143 TL) dağıtımda bulundu. Halka arzda, toplamda 2.973.896 yurt içi bireysel yatırımcını talepleri karşılanırken, yapılan tahsisata göre talepleri karşılanan yurt içi kurumsal yatırımcı sayısı ise 182 olarak belirlendi.

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SİMİT SARAYI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Dmr Unlu Mamuller halka arzının büyüklüğü 768 milyon TL olarak açıklandı. Firmanın açıklık oranı yüzde 40,47 olarak belirlenirken hisse fiyatı 10,24 TL olarak açıklandı.

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