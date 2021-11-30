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Simite zam mı geldi? 1 simit ne kadar oldu?

30.11.2021 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 2,5 liraya satılan simite zam yapıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, zammı doğruladı ve zammın nedeninin ham maddelere yapılan yüzde 300'lük zam olduğunu söyledi. Peki 1 simit ne kadar oldu? İşte detaylar...

Simite zam mı geldi? 1 simit ne kadar oldu?

İstanbul'da simit zamlandı. Simit ve poğaçaya gelen zamlar hakkında açıklama yapan İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir zamların ham madde fiyatına yapılan zamdan kaynaklandığını ve bu zam oranının esnafı zor duruma soktuğunu belirtti.

1 SİMİT NE KADAR OLDU?

İstanbul'da 2,5 lirayla tüketiciyle buluşa simitin fiyatı bir lira yükselerek 3,5 lira oldu. Ham madde fiyatlarının yüzde 300 artığını ifade eden Başkan Özdemir zamların böyle devam etmesi durumunda esnafın daha fazla dayanamayacağını belirtti. Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Özdemir, ''3-5 ay sonra kapatmalar başlayabilir'' ifadelerini kullandı.

"AÇMA VE SİMİT 3,5 LİRA, POĞAÇA 3 LİRA"

Unlu mamüllere yapılan zamma ilişkin açıklama yapan Başkan Özdemir simide yapılan zam oranının esnafı kurtarmayacağını belirterek, ''Bugün itibarıyla İstanbul genelinde simit fiyatları 3,5 lira oldu. Açma ve simit 3,5, poğaça 3 lira. Börek fiyatlarının kilosu en az 60 lira, poğaça fiyatları 2 liradan 3 liraya çıktı'' dedi.

Simite zam mı geldi? 1 simit ne kadar oldu?

''KURTULUŞ SAVAŞI VERİYORUZ''

Küçük esnafın ekonomik olarak yaşadığı sorunlara değinen Başkan Özdemir ekonomide kurtuluş savaşı verdiklerini ifade etti. Un-İş Başkanı şu ifadeleri kullandı: ''Ham maddeye yüzde 300 zam geldi. Biz yüzde 40 zam yaptık. Bu zam da bizi kurtarmıyor. Küçük esnaf kendinden fedakarlık yapacak. 3-5 ay sonra kapatmalar başlayabilir.''

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