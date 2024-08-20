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Şimşek’e tepki gösterip bakanlık önünde laptop fırlatmışlardı! BDDK’dan dikkat çeken karar: 1 Ocak’tan itibaren…

MynetX MynetX
20.08.2024 15:39
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Enflasyon muhasebesi talebinde bunan mali müşavirler dün Maliye Bakanlığı’nın önünde laptop fırlatmalı eylem yapmıştı! Bugün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kuruma bağlı şirketlerin enflasyon muhasebesine geçiş hazırlıkları hakkında taslak yayımladı. Buna göre 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak uygulama için detayları açıkladı.

Şimşek’e tepki gösterip bakanlık önünde laptop fırlatmışlardı! BDDK’dan dikkat çeken karar: 1 Ocak’tan itibaren…

Dün Başkent’te şaşırtan bir eylem gerçekleştirilmişti. Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası üyeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde toplanarak bilgisayar fırlatmış ve, “Enflasyon muhasebesi kolaysa, gel kendin yap!" sözleriyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tepki göstermişti. Oda Başkanı Turgut Bahadır ise yaptığı açıklamada, "Yakında nefes alma vergisi getirirlerse hiç şaşırmayalım" demişti.

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ENFLASYON MUHASEBESİ KARARI

Bugün ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK), dikkat çeken bir hamle geldi. BDDK, kuruma bağlı şirketlerin enflasyon muhasebesine geçiş hazırlıkları kapsamında, düzeltmeden kaynaklanan farkların finansal tablolarda gösterilmesine ilişkin farklı taslaklar hazırladı.

1 OCAK 2025’TEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Kurumdan yapılan açıklamada, kurulun 11 Ocak 2024 tarihli ve 10825 sayılı kararı uyarınca bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçmesine karar verildiği bildirildi.

Buna göre, şirketlerin ödenmiş sermayenin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farkların bankalarda ana sermayenin bir unsuru olan çekirdek sermaye içerisinde yer alma gerektiği kaydedildi.

KAPSAMA ALINACAK SEKTÖRLER

Açıklamada, "Söz konusu farklar, bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin finansal durum tablosunda (bilançoda) ayrı bir satırda gösterilmesini teminen bankaların öz kaynaklarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı, bankalarca kamuya açıklanacak finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ taslağı ve finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketlerinin muhasebe uygulamaları ile finansal tabloları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı hazırlanmıştır" ifadelerine yerildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mali bddk
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