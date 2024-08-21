'Mehmet Şimşek istifa etti' iddiaları sonrası çalkantılar başlamıştı... DMM'den yanıt gecikmedi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dün akşam saatlerinde istifa ettiğine yönelik haberler yayınlanmıştı. İlk olarak Erol Mütercimler’in son dakika olarak verdiği haberde “Mehmet Şimşek’in çok bunaldığını, iki hafta önce istifa ettiğini ve yeniden ikna ile kaldığını” ifade etmesiyle Mehmet Şimşek istifa mı ediyor haberleri çıkmaya başladı.

Ardından Altuğ Özaslan'ın sosyal medya hesabından Mehmet Şimşek istifa etti gibi bir paylaşım yapması gözleri Bakan Şimşek'e çevirdi.

DMM'DEN YANIT GECİKMEDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu sabah konu ile ilgili açıklamada bulundu.

DMM, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi” iddiasının doğru olmadığını belirtti.

Bakan Şimşek’in görevinden istifa etme kararı aldığı ve ikna edilerek görevde kaldığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.