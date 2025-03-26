Singapur'un para birimi nedir? Singapur'un para biriminin kodu ve sembolü

Dünya üzerindeki en yoğun nüfuslu ikinci ülke olan Singapur’da hangi para biriminin geçerli olduğu sıklıkla araştırılır. Bu çerçevede incelenen ülkede yerleşim yerinin adını taşıyan dolar türevinin kullanıldığı söylenebilir. Singapur doları olarak adlandırılan bu para birimi cent’e bölünür. Bunun yanı sıra söz edilen para biriminin 1, 5, 50, 100 şeklinde çeşitlenen banknotlar halinde dağıtıldığı belirtilmelidir. Ayrıca Singapur doları için belirlenen işaret klasik dolar sembolüyle aynı değildir. Dolayısıyla incelenen ödeme aracının işareti, klasik dolar sembolünün başına S harfinin getirilmesiyle oluşturulmuştur.

Singapur'un para birimi nedir?

Dünyanın en yoğun nüfuslu ikinci ülkesi olan Singapur’da ödeme aracı olarak hangi para biriminin kullanıldığı merak edilir. Bu bağlamda Singapur’un resmi para biriminin İngilizce'de "Singapore dollar" şeklinde adlandırıldığı belirtilebilir. İncelenen ülkede kullanılan ödeme aracının Türkçe ismiyse Singapur doları olarak açıklanmalıdır.

Singapur’da kullanılan bu para birimi, diğer dolar türevleriyle aynı değildir. Dolayısıyla ülkenin resmi ödeme aracının işareti de klasik dolar sembolüyle değişkenlik gösterir. Buna ek olarak Singapur doları hakkında sunulması gereken bilgiler arasında ilgili ödeme aracının cent’e bölündüğü yer alır.

Singapur doları üzerine açıklama yapılırken söz konusu ödeme aracının banknot değerlerine de değinilmelidir. Bu doğrultuda Singapur’un para biriminin 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 ve 10.000’lik banknotlar halinde dağıtıldığı söylenebilir.

Singapur'un para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Singapur’da kullanılan resmi para birimi ülkenin adını taşıyan dolar çeşididir. Bu ödeme aracının ISO 4217 koduysa SGD olarak ele alınır. Ayrıca Singapur doları, diğer ülkelerde kullanılan dolar çeşitlerinden farklı bir işaretle gösterilir. Dolayısıyla bu para biriminin sembolü S$ şeklinde açıklanmalıdır.