FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Singapur'un para birimi nedir? Singapur'un para biriminin kodu ve sembolü

Singapur'un para birimi nedir? Singapur'un para biriminin kodu ve sembolü

Burcu Tufan Burcu Tufan
26.03.2025 22:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Singapur’da kullanılan resmi ödeme aracı, alt birimi cent olan Singapur doları olarak açıklanabilir. Bu para biriminin 1, 5, 100, 500 gibi değerlerde basılan banknot çeşitleri mevcuttur. Bu para biriminin diğer ülkelerde kullanılan dolar ile ne bakımdan farklı olduğunun anlaşılması için de Singapur doları işareti ve kodu üzerine detaylı bilgiler sunulmalıdır.

Singapur'un para birimi nedir? Singapur'un para biriminin kodu ve sembolü

Dünya üzerindeki en yoğun nüfuslu ikinci ülke olan Singapur’da hangi para biriminin geçerli olduğu sıklıkla araştırılır. Bu çerçevede incelenen ülkede yerleşim yerinin adını taşıyan dolar türevinin kullanıldığı söylenebilir. Singapur doları olarak adlandırılan bu para birimi cent’e bölünür. Bunun yanı sıra söz edilen para biriminin 1, 5, 50, 100 şeklinde çeşitlenen banknotlar halinde dağıtıldığı belirtilmelidir. Ayrıca Singapur doları için belirlenen işaret klasik dolar sembolüyle aynı değildir. Dolayısıyla incelenen ödeme aracının işareti, klasik dolar sembolünün başına S harfinin getirilmesiyle oluşturulmuştur.

Singapur'un para birimi nedir?

Dünyanın en yoğun nüfuslu ikinci ülkesi olan Singapur’da ödeme aracı olarak hangi para biriminin kullanıldığı merak edilir. Bu bağlamda Singapur’un resmi para biriminin İngilizce'de "Singapore dollar" şeklinde adlandırıldığı belirtilebilir. İncelenen ülkede kullanılan ödeme aracının Türkçe ismiyse Singapur doları olarak açıklanmalıdır.

Singapur’da kullanılan bu para birimi, diğer dolar türevleriyle aynı değildir. Dolayısıyla ülkenin resmi ödeme aracının işareti de klasik dolar sembolüyle değişkenlik gösterir. Buna ek olarak Singapur doları hakkında sunulması gereken bilgiler arasında ilgili ödeme aracının cent’e bölündüğü yer alır.

Singapur doları üzerine açıklama yapılırken söz konusu ödeme aracının banknot değerlerine de değinilmelidir. Bu doğrultuda Singapur’un para biriminin 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 ve 10.000’lik banknotlar halinde dağıtıldığı söylenebilir.

Singapur'un para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Singapur’da kullanılan resmi para birimi ülkenin adını taşıyan dolar çeşididir. Bu ödeme aracının ISO 4217 koduysa SGD olarak ele alınır. Ayrıca Singapur doları, diğer ülkelerde kullanılan dolar çeşitlerinden farklı bir işaretle gösterilir. Dolayısıyla bu para biriminin sembolü S$ şeklinde açıklanmalıdır.

Canlı Borsa
Fiyatlar Bakanlıktan alınıyor, her bölgenin ücreti farklı... Fiyatlar Bakanlıktan alınıyor, her bölgenin ücreti farklı...
Dünyanın dört bir yanına gönderiyorlar!Dünyanın dört bir yanına gönderiyorlar!
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
37,99
38,00
% 0.08
18:00
Euro
41,12
41,14
% 0.05
18:00
İngiliz Sterlini
49,18
49,22
% -0.16
18:00
Avustralya Doları
23,91
23,92
% -0.08
18:00
İsviçre Frangı
43,11
43,14
% 0.16
18:00
Rus Rublesi
0,45
0,45
% -0.45
18:00
Çin Yuanı
5,23
5,23
% -0.04
18:00
İsveç Kronu
3,80
3,80
% 0.09
18:00
Anahtar Kelimeler:
Singapur para dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milör'ün ardından AK Partili Varank'a soruşturma

Milör'ün ardından AK Partili Varank'a soruşturma

Tarla kazarken başına talih kuşu kondu!

Tarla kazarken başına talih kuşu kondu!

Profesör Gaye Gencer canlı yayında ağladı, 'Umut hep var' derken...

Profesör Gaye Gencer canlı yayında ağladı, 'Umut hep var' derken...

Bayram ikramiyesindeki farkın ödenmesinde o tarih işaret edildi

Bayram ikramiyesindeki farkın ödenmesinde o tarih işaret edildi

Ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti!

Ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti!

Ziraat Bankası'ndan reel sektör için dev hamle!

Ziraat Bankası'ndan reel sektör için dev hamle!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.