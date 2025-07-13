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Sınır kapılarında yoğunluk! 3 haftada 159 bin araç giriş yaptı

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin sınır kapılarından yurda girişleri sürüyor. Gurbetçi sezonunun başladığı üç haftada 159 bin araçla 620 bin gurbetçi giriş yaptı. Öte yandan dün, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 16 saatte 6 bin 192 araçla yaklaşık 26 bin gurbetçi yurda giriş yapmış, sezonun en hareketli günü yaşanmıştı.

Sınır kapılarında yoğunluk! 3 haftada 159 bin araç giriş yaptı

Başta Kapıkule olmak üzere sınır kapılarına ulaşarak ana vatana kavuşmanın sevincini yaşayan gurbetçiler, işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutuyor.

Sınır kapılarında yoğunluk! 3 haftada 159 bin araç giriş yaptı 1

Gurbetçi sezonunun başladığı üç haftada 159 bin araçla 620 bin gurbetçi giriş yaptı.

Sınır kapılarında yoğunluk! 3 haftada 159 bin araç giriş yaptı 2

Almanya'dan ailesiyle gelen Erdal Bostan, AA muhabirine, memleketine kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Sınır kapılarında yoğunluk! 3 haftada 159 bin araç giriş yaptı 3

İmkanı olduğu sürece her yıl memlekete geldiğini belirten Bostan, "Özlüyoruz tabii ki. Bu sene de 5 hafta buradayız inşallah. Çok özledik memleketimizi. Önce eşimin memleketi olan Nevşehir'e ondan sonra da benim memleketim Trabzon'a gideceğiz." dedi.

Sınır kapılarında yoğunluk! 3 haftada 159 bin araç giriş yaptı 4

"11 AY ÇALIŞIYORUZ 4-5 HAFTA İZİN YAPMAK İÇİN"

Vatanına kavuşmanın gurbette yaşayanlar için paha biçilmez olduğunu ifade eden Bostan, "İnsan vatanını toprağını özlüyor. Biz bir yıldır bu günü bekliyoruz. 11 ay çalışıyoruz 4-5 hafta izin yapmak için. Kapıdan girdiğinde bayrağını görüyorsun, çok güzel bir duygu, yaşamak lazım." diye konuştu.

Sınır kapılarında yoğunluk! 3 haftada 159 bin araç giriş yaptı 5

Almanya'dan gelen Pınar Karakoç da vatanına kavuştuğu için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Sınır kapılarında yoğunluk! 3 haftada 159 bin araç giriş yaptı 6

Yolculuğunun çok güzel geçtiğini aktaran Karakoç, "Türkiye'de geldiğimde çok heyecan duyuyorum. Dalgalanan Türk bayrağını görmek insana gurur ve heyecan veriyor. Biz çok mutlu oluyoruz buraya gelirken. Hayali bile çok güzel, kaldı ki şu an buradayız. Tarif edilemez duygular içerisindeyiz. Tatilde nişanlımla evleneceğiz Allah nasip ederse. Evlenmeye geldik. Onun heyecanı ve tatlı stresi de var üzerimizde. Manavgat'ta aile arasında küçük bir kutlama yapmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sınır kapılarında yoğunluk! 3 haftada 159 bin araç giriş yaptı 7

Mahmut Kaya da araçla memlekete gelmenin duyguların daha yoğun hissedilmesini sağladığını belirtti.

Sınır kapılarında yoğunluk! 3 haftada 159 bin araç giriş yaptı 8

Sınır kapısına gelip Türk bayrağını gördüğün zaman tüylerinin diken diken olduğunu ifade eden Kaya, "Çok mutluyuz. Nasipse evleneceğiz. 1 Ağustos'ta düğünümüzü yapacağız." dedi. (AA)

Sınır kapılarında yoğunluk! 3 haftada 159 bin araç giriş yaptı 9

KAPIKULE'DE SEZONUN EN HAREKETLİ GÜNÜ YAŞANMIŞTI

Dün de yıllık izinlerini baba ocağında geçirmek üzere yola çıkan gurbetçiler sınır kapılarında yoğunluk oluşturmuştu. Özellikle Türklerin yoğun yaşadığı Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde dün okulların yaz tatiline girmesi sonrası sınır kapılarında trafik yoğunlaşmıştı.

Sınır kapılarında yoğunluk! 3 haftada 159 bin araç giriş yaptı 10

Dün 16 saatte 6 bin 192 aracın geçiş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye yaklaşık 26 bin gurbetçi giriş yapmıştı.

Hem polis hem de gümrük çalışanları sahada beklemelerin artmaması için yoğun çalışırken Kapıkule'de, 12 peronda 24 polis ve 24 gümrük personeli 24 saat esasına göre görev yaptığı kaydedilmişti. Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile gümrük yetkililerinin de sahada olduğu Kapıkule'de gurbetçiler, yoğunluğa rağmen çok beklemeden giriş işlemlerinin tamamlandığını ifade etmişti.

Sınır kapılarında yoğunluk! 3 haftada 159 bin araç giriş yaptı 11Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
gurbetçi sınır kapısı
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