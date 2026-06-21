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Sınır kapısında ihracat yoğunluğu: Tırlar kilometrelerce sırada

Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda ihracat artışı ve Bulgaristan’daki işlem yoğunluğu nedeniyle 23 kilometrelik tır kuyruğu oluştu, sürücüler beklemeyi sürdürüyor.

Sınır kapısında ihracat yoğunluğu: Tırlar kilometrelerce sırada

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak üzere bekleyen tır sürücüleri, 23 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Avrupa'ya açılan sınır kapısında yoğunluk yaşandı.

Sınır kapısında ihracat yoğunluğu: Tırlar kilometrelerce sırada 1

Avrupa'ya geçmek isteyen tır sürücüleri, araçlarındaki bekleyişlerine devam ediyor. Gebze'den aldığı yükü Romanya'ya götüren Şevket Karasu, AA muhabirine, dün akşamdan beri kuyrukta beklediğini söyledi.

Sınır kapısında ihracat yoğunluğu: Tırlar kilometrelerce sırada 2

Bulgaristan'ın yeni hayata geçirdiği sistem nedeniyle işlemlerin uzun sürdüğünü belirten Karasu, tırların beklemesi için park alanlarına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Sınır kapısında ihracat yoğunluğu: Tırlar kilometrelerce sırada 3

Mehmet Barazi de ihracatın artmasıyla tır kuyruklarının da arttığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Hamzabeyli Sınır Kapısı İhracat tır şöförü
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