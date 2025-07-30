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Sınırı geçer geçmez gurbetçinin 'fiyat' isyanı gündem oldu: Burada herkesin hafta sonu tatili var orada yok

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Almanya'dan tatil için Türkiye'ye gelen Musa Çelikkılıç, sınırı geçer geçmez adeta hem isyan etti hem uyardı. "Balık sezonu gibi gurbetçi sezonu açılıyor" diyen Çelikkılıç, gurbetçiler geldi diye fiyatların uçmaması gerektiğini söyledi. Çelikkılıç'ın 'tatil' çıkışı da dikkat çekti: "Bir ay tatil yapabilelim diye tasarruf ediyoruz. Burada herkesin hafta sonu tatili var orada yok"

Gurbetçilerin yaz tatili için memleketlerine gelişi sürerken, gümrük kapılarında da zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Almanya'nın Mainburg kentinde bir otomotiv firmasında çalışan Musa Çelikkılıç da ailesiyle birlikte tatilini memleketi Uşak'ta geçirmek için Türkiye'ye geldi.

Sınırı geçer geçmez gurbetçinin fiyat isyanı gündem oldu: Burada herkesin hafta sonu tatili var orada yok 1

Sınır kapısından ülkeye giriş yapan Çelikkılıç, vatana olan özlemini dile getirerek, yurt dışında yaşamalarına rağmen çocuklarının Avrupa'da ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüğünü ifade etti.

"GURBETÇİ GELDİ DİYE FİYATLAR UÇMASIN"

Fiyat artışlarından da dert yanan Çelikkılıç, "Gurbetçi geldi diye fiyatlar uçmasın. Balık sezonu gibi gurbetçi sezonu açılıyor. Bunun helali haramı var. Esnafımız güler yüzlü olsun, insan gibi davransın." ifadelerine yer verdi.

Sınırı geçer geçmez gurbetçinin fiyat isyanı gündem oldu: Burada herkesin hafta sonu tatili var orada yok 2

"PARA KOLAY KAZANILMIYOR"

Avrupa'daki yaşam şartlarının sanıldığı gibi kolay olmadığını belirten Çelikkılıç, "Orada para sokakta süpürülmüyor. Bir işe girebilmek için yıllarca uğraşıyoruz. 11 ay boyunca üç vardiya çalışıyoruz, gece gündüz demiyoruz.

Bir ay tatil yapabilelim diye tasarruf ediyoruz. Burada herkesin her hafta sonu tatili var, orada öyle bir şey yok." dedi.

Sınırı geçer geçmez gurbetçinin fiyat isyanı gündem oldu: Burada herkesin hafta sonu tatili var orada yok 3

"BİZİM ÇOCUKLAR ARKA PLANDA TUTULUYOR"

Çelikkılıç, Avrupa'daki eğitim sisteminde göçmen çocukların ayrımcılıkla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Daha çocuk yuvasından itibaren geleceğimiz planlanıyor. İşçi çocuğu işçi kalsın, bize çalışsın isteniyor. Onların çocuklarına özel ilgi var. Doktor, öğretmen, mühendis olmaları için yönlendiriliyorlar. Bizim çocuklarımız ise arka planda tutuluyor." dedi.

Sınırı geçer geçmez gurbetçinin fiyat isyanı gündem oldu: Burada herkesin hafta sonu tatili var orada yok 4

"TÜRKİYE, İSLAM ALEMİNİN SON KALESİDİR"

Türkiye'ye duyduğu sevgi ve özlemi dile getiren Çelikkılıç, "Buraya adım atınca tüylerimiz diken diken oluyor. Toprağa bastık mı içimiz cız ediyor. Bayrağımızın, ezanımızın, bu milletin kıymetini bilin. Türkiye, İslam aleminin son kalesidir. Birlik olursak dünyaya ferman okuruz." diye konuştu.

Sınırı geçer geçmez gurbetçinin fiyat isyanı gündem oldu: Burada herkesin hafta sonu tatili var orada yok 5

"ÇOCUKLARIMIZ KÜLTÜRÜNÜ UNUTMASIN DİYE GELİYORUZ"

Gurbetçi Musa Çelikkılıç, çocuklarını Türk kültüründen koparmamak için her yıl Türkiye'ye geldiklerini de söyleyerek, "Akrabalarımızla bağımız kopmasın, çocuklarımız bu toprakları unutmadan büyüsün istiyoruz. Vatan sevgisi kolay kazanılmıyor." ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Türkiye gurbetçi tatil
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