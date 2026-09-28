Sinop’ta tezgâhlar şenlendi! Palamutun fiyatı 50 liraya kadar düştü

Sinop’ta balıkçı tezgâhlarında yerini alan palamut, boyutuna göre değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Fiyatı 50 liraya kadar gerileyen palamudun yanı sıra tezgâhlarda kefal ve çipura 100’er liradan, levrek 500 liradan, somon ise 300 liradan satışa sunuluyor.

Sinop’ta balıkçı tezgâhlarında yerini alan palamut, boyutuna göre değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Fiyatı 50 liraya kadar gerileyen palamudun yanı sıra tezgâhlarda kefal ve çipura 100’er liradan, levrek 500 liradan, somon ise 300 liradan satışa sunuluyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır