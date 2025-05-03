FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası DEM Parti'den ilk açıklama! "Mücadelesine layıkıyla sahip çıkacağız"

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetmesinin ardından DEM Parti'den ilk açıklama geldi. Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşen İmralı heyetinin de üyesi olan Önder'le ilgili olarak DEM Parti, "Sırrı Süreyya Önder'in anısına ve onun barış mücadelesine layıkıyla sahip çıkacağız" dedi.

Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası DEM Parti'den ilk açıklama! "Mücadelesine layıkıyla sahip çıkacağız"
Doğukan Akbayır

Aort damarının yırtılması sonucu geçirdiği ameliyat sonrası durumu ağırlaşan ve 18 gündür ölüm kalım savaşı veren Sırrı Süreyya Önder bugün hayatını kaybetti. Önder'in ölümünün ardından mensubu olduğu DEM Parti'den ilk açıklama geldi.

Screenshot_2

"MÜCADELESİNE LAYIKIYLA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

DEM Parti'den yapılan açıklamada, Sırrı Süreyya Önder'in yaşam mücadelesinin 18'inci gününde hayatını kaybettiği belirtilerek, "Eş genel başkanlarımız, MYK üyelerimiz, meclis grubumuz programlarını iptal ederek İstanbul'a geçti. Cenaze programı netleşince bilgileri paylaşacağız" denildi.

DEM Parti'nin açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

İmralı Heyeti Üyemiz ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Türkiye halklarına, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Onun canı pahasına sürdürdüğü barış mücadelesini başarıya ulaştırmak, anısına bağlılığın gereğidir. Sırrı Süreyya Önder'in anısına ve onun barış mücadelesine layıkıyla sahip çıkacağız.

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sırrı Süreyya Önder'den geriye sözler kaldı! Canlı yayında anlatmıştı: "Menzilin gözükmesi demek"Sırrı Süreyya Önder'den geriye sözler kaldı! Canlı yayında anlatmıştı: "Menzilin gözükmesi demek"
'Böyle bir hüküm yok' Alkollü araç kullanmaktan 10 bin lira ceza kestiler...'Böyle bir hüküm yok' Alkollü araç kullanmaktan 10 bin lira ceza kestiler...

Anahtar Kelimeler:
Sırrı Süreyya Önder DEM Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

Kulisleri hareketlendirecek sözler! Yeni ittifak açıklaması

Kulisleri hareketlendirecek sözler! Yeni ittifak açıklaması

40 ilde şubesi var! Deposundan çıkanlar gündem oldu

40 ilde şubesi var! Deposundan çıkanlar gündem oldu

'Böyle bir hüküm yok' Alkollü araç kullanmaktan 10 bin lira ceza kestiler...

'Böyle bir hüküm yok' Alkollü araç kullanmaktan 10 bin lira ceza kestiler...

Maliyetler artınca dağıtımı durduruldu

Maliyetler artınca dağıtımı durduruldu

Türk teknoloji markasının o modeli piyasadan toplatılacak!

Türk teknoloji markasının o modeli piyasadan toplatılacak!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.