Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası DEM Parti'den ilk açıklama! "Mücadelesine layıkıyla sahip çıkacağız"

Aort damarının yırtılması sonucu geçirdiği ameliyat sonrası durumu ağırlaşan ve 18 gündür ölüm kalım savaşı veren Sırrı Süreyya Önder bugün hayatını kaybetti. Önder'in ölümünün ardından mensubu olduğu DEM Parti'den ilk açıklama geldi.

"MÜCADELESİNE LAYIKIYLA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

DEM Parti'den yapılan açıklamada, Sırrı Süreyya Önder'in yaşam mücadelesinin 18'inci gününde hayatını kaybettiği belirtilerek, "Eş genel başkanlarımız, MYK üyelerimiz, meclis grubumuz programlarını iptal ederek İstanbul'a geçti. Cenaze programı netleşince bilgileri paylaşacağız" denildi.

DEM Parti'nin açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

İmralı Heyeti Üyemiz ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Türkiye halklarına, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Onun canı pahasına sürdürdüğü barış mücadelesini başarıya ulaştırmak, anısına bağlılığın gereğidir. Sırrı Süreyya Önder'in anısına ve onun barış mücadelesine layıkıyla sahip çıkacağız.