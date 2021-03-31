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Şişe Cam'da bayrak değişimi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.03.2021 16:27 | Son Güncelleme

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ (Şişecam) Mali İşler Başkanlığı görevini sürdüren Mustafa Görkem Elverici, yapılan son dakika açıklamasıyla 1 Temmuz itibarıyla Şişecam'ın Genel Müdürü olacak.

Şişe Cam'da bayrak değişimi!

Mustafa Görkem Elverici, 1 Temmuz itibarıyla Şişecam Genel Müdürü olarak görev yapacak.

ŞİŞE CAM'DAN GENEL MÜDÜR AÇIKLAMASI

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketin 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilen Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın 30 Haziran 2021 itibarıyla Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ Genel Müdür görevinden ayrılacak olması nedeniyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ Mali İşler Başkanlığı görevini sürdürmekte olan Mustafa Görkem Elverici, 1 Temmuz 2021'den geçerli olmak üzere Genel Müdür olarak görevlendirildi.

Prof. Dr. Ahmet Kırman, Şişecam’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürecek.

MUSTAFA GÖRKEM ELVERİCİ KİMDİR?

1976 yılında Ankara’da doğan Görkem Elverici, 1996 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini, 1998 yılında Bilkent Üniversitesi MBA programında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Kadir Has Üniversitesi’nde Bankacılık-Finans doktora tezi çalışmalarına halen devam etmekte olan Elverici, çalışma hayatına 1998 yılında Türkiye İş Bankası’nda başladı.

Kariyeri boyunca Türkiye İş Bankası, HSBC Türkiye, Deloitte Danışmanlık ve Accenture Danışmanlık şirketlerinde orta ve üst kademe yönetici olarak görev alan Elverici, Şişecam Topluluğu’na ise 1 Mart 2013 tarihinde Düzcam Grubu Mali İşler Direktörü olarak katıldı. Kaynak: Şişecam Mali İşler Başkanı Görkem Elverici oldu.

(AA)

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