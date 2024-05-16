Şişecam'ın tahvil ihracında rekorunu yeniledi!

Şişecam, Türkiye dışı kurumsal yatırımcıdan gelen yüksek talep sonrası tahvil ihracını 1,5 milyar dolara çıkarırken, şirketin eurobonduna uluslararası kuruluşlardan 5 milyar dolara yakın talep geldi.

REKORUNU YENİLEDİ

Şirketten yapılan açıklamaya göre, nisanda gerçekleştirdiği 1,1 milyar dolarlık eurobond ihracına gelen toplamda 3,5 milyar doların üzerindeki taleple Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına imza atan Şişecam, rekorunu yeniledi.

Mayıs ayı başında ihraç edilen ve piyasada işlem gören mevcut eurobond getirilerinin altında bir oranla borçlanılmasına rağmen gösterilen ilgi, global finansal piyasaların Şişecam'a duyduğu güveni bir kez daha teyit etti.

Tahvil ihracını İngiltere'deki iştiraki "Sisecam UK PLC" üzerinden gerçekleştiren Şişecam, toplamda 5 yıl vadeli 675 milyon dolarlık, 8 yıl vadeli 825 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Dört kıtaya yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel büyümesini sürdüren Şişecam'ın, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc ve Merrill Lynch International'ı yetkilendirdiği iki ihraçta kupon faizleri aynı seviyede olup, tahvil getirilerinin ağırlıklı ortalamaları sırasıyla yüzde 8,056 ve yüzde 8,455 uygulandı.

Yoğun talep gören tahvillerin yüzde 37'si İngiltere, yüzde 36'sı ABD, yüzde 15'i Avrupa, yüzde 12'si ise Hong Kong başta olmak üzere Asya ve Orta Doğu menşeli fon ve finans kuruluşları tarafından satın alındı.

(AA)





