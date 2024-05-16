FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Şişecam'ın tahvil ihracında rekorunu yeniledi!

Şişecam'ın tahvil ihracında rekorunu yeniledi!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.05.2024 12:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye dışı kurumsal yatırımcıdan gelen yüksek talep sonrası tahvil ihracını 1,5 milyar dolara çıkaran Şişecam'ın eurobonduna uluslararası kuruluşlardan 5 milyar dolara yakın talep geldi.

Şişecam'ın tahvil ihracında rekorunu yeniledi!

Şişecam, Türkiye dışı kurumsal yatırımcıdan gelen yüksek talep sonrası tahvil ihracını 1,5 milyar dolara çıkarırken, şirketin eurobonduna uluslararası kuruluşlardan 5 milyar dolara yakın talep geldi.

REKORUNU YENİLEDİ

Şirketten yapılan açıklamaya göre, nisanda gerçekleştirdiği 1,1 milyar dolarlık eurobond ihracına gelen toplamda 3,5 milyar doların üzerindeki taleple Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına imza atan Şişecam, rekorunu yeniledi.

Mayıs ayı başında ihraç edilen ve piyasada işlem gören mevcut eurobond getirilerinin altında bir oranla borçlanılmasına rağmen gösterilen ilgi, global finansal piyasaların Şişecam'a duyduğu güveni bir kez daha teyit etti.

Tahvil ihracını İngiltere'deki iştiraki "Sisecam UK PLC" üzerinden gerçekleştiren Şişecam, toplamda 5 yıl vadeli 675 milyon dolarlık, 8 yıl vadeli 825 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Dört kıtaya yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel büyümesini sürdüren Şişecam'ın, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc ve Merrill Lynch International'ı yetkilendirdiği iki ihraçta kupon faizleri aynı seviyede olup, tahvil getirilerinin ağırlıklı ortalamaları sırasıyla yüzde 8,056 ve yüzde 8,455 uygulandı.

Yoğun talep gören tahvillerin yüzde 37'si İngiltere, yüzde 36'sı ABD, yüzde 15'i Avrupa, yüzde 12'si ise Hong Kong başta olmak üzere Asya ve Orta Doğu menşeli fon ve finans kuruluşları tarafından satın alındı.

(AA)

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Putin Çin'de: 'Ticaret hacmimiz rekor kırdı' Putin Çin'de: 'Ticaret hacmimiz rekor kırdı'
Bir ilde daha ekmeğe zam! 200 gramın fiyatı 2 lira daha arttı!Bir ilde daha ekmeğe zam! 200 gramın fiyatı 2 lira daha arttı!
Merkez Bankası'nın depo ihalesine verilen teklif belli olduMerkez Bankası'nın depo ihalesine verilen teklif belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Tahvil şişecam
En Çok Okunan Haberler
26 yıl önce kaçırıldı! 100 metre uzaklıktaki komşusunun bodrumunda bulundu

26 yıl önce kaçırıldı! 100 metre uzaklıktaki komşusunun bodrumunda bulundu

Bir ilde gündem oldu! Başsavcı avukatı zorla dışarı attırdı: 'Ben başsavcıyım bu tuvaleti kullanmana izin vermiyorum'

Bir ilde gündem oldu! Başsavcı avukatı zorla dışarı attırdı: 'Ben başsavcıyım bu tuvaleti kullanmana izin vermiyorum'

SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine 'kısmi' refah payı!

SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine 'kısmi' refah payı!

Konut fiyatlarında tablo değişti!

Konut fiyatlarında tablo değişti!

Türkiye'nin en ucuzuydu, bundan sonra ücretsiz dağıtılacak

Türkiye'nin en ucuzuydu, bundan sonra ücretsiz dağıtılacak

Yurtdışından telefon getirenler dikkat! Yeni düzenlemeyle sınır geldi

Yurtdışından telefon getirenler dikkat! Yeni düzenlemeyle sınır geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.