'Sistem tıkanmıştır' diyerek konuştu! Memur-Sen Genel Başkanı'ndan toplu sözleşme için yeni yasa talebi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Çorum Uygulama Oteli'nde düzenlenen İl Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önünde yeni fırsatların olduğunu belirterek, iş ve çalışma hayatına ilişkin reformlar yapılması gerektiğini söyledi.

TOPLU SÖZLEŞME İÇİN KONUŞTU

Türkiye'de toplu sözleşme sisteminin 2001 yılında toplu görüşmeyle "kadük" bir şekilde başladığını belirten Yalçın, "Biz onu 2010 yılında referandumla tahliye ederek, toplu sözleşmeye dönüşmesini sağladık. O süreçte bazıları terse tıraş yapıyor ve karşı tarafta yer alıyordu. Biz buna rağmen referandumla toplu sözleşme hakkını aldık. O süreçte dedik ki 'bu yasayla 5-6 defa toplu sözleşme yapılır ama ondan sonra tıkanır. Gelin buna göre yasayı yapılandıralım.' dedik" diye konuştu.

"SİSTEM TIKANMIŞTIR"

Bu yasa ile yapılan 7 toplu sözleşmenin 4'ünde mutabık kalındığını, diğerlerinde anlaşamadıklarını dile getiren Yalçın, "Geldiğimiz noktada şunu çok net söylüyoruz, toplu sözleşme sistemi tıkanmıştır. Türkiye'nin nasıl yeni anayasaya ihtiyacı varsa, nasıl yeni anayasa konusunda Türkiye tartışma yapıyorsa, 4688 Sayılı Memur Toplu Sözleşme Yasası'nın da yenisine ihtiyaç vardır. Bu konuda tartışma yapılmak zorundadır" şeklinde konuştu.

TALEP: YASADA DEĞİŞİKLİK

Toplu sözleşme sürecinin yaklaştığına işaret eden Yalçın, "Ağustos ayında 8. dönem toplu sözleşmeyi icra edeceğiz. 4 milyona yaklaşan kamu görevlisi, 2,5 milyonu aşan memur emeklisi dahi 6,5 milyonu bulan insan o masaya bağlı. Dolayısıyla Türkiye'nin en önemli bölüşüm mekanizmalarından birisi, milli geliri paylaşma mekanizmasından birisi. Bu konu hafife alınmamalı, toplu sözleşme dönemine kalmadan memur toplu sözleşme yasasında beklediğimiz değişiklikler bir an önce yapılsın istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALAR YARIDA KALDI

Bu konuda bakanlıkla yürütülen çalışmaların yarıda kaldığını aktaran Yalçın, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin hiç vakit kaybetmeden 8. dönem toplu sözleşmeye kalmadan, 4688 Sayılı Yasa'da değişiklik ihtiyacı vardır. Bunu ötelediğiniz zaman yarın bu sorunu tartışmaya fırsatımız olmayacak, sorunlarla yüzleşeceğiz. Bizim o gün sorunumuzun çözülmesi için bugün yasal sorunumuzun çözülmesi gerekiyor. Çünkü yasamız çarpık bir yasa şu anki haliyle."

Toplantıya Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Diyanet Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, AK Parti 27. Dönem Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da katıldı.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır