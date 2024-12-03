FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 'Sistem tıkanmıştır' diyerek konuştu! Memur-Sen Genel Başkanı'ndan toplu sözleşme için yeni yasa talebi

'Sistem tıkanmıştır' diyerek konuştu! Memur-Sen Genel Başkanı'ndan toplu sözleşme için yeni yasa talebi

03.12.2024 11:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çorum Uygulama Oteli'nde düzenlenen İl Divan Toplantısı'nda konuştu. Yalçın, toplu sözleşme hakkında değerlendirmede bulunarak, "Türkiye'nin nasıl yeni anayasaya ihtiyacı varsa, nasıl yeni anayasa konusunda Türkiye tartışma yapıyorsa, 4688 Sayılı Memur Toplu Sözleşme Yasası'nın da yenisine ihtiyaç vardır" sözlerini kullandı.

'Sistem tıkanmıştır' diyerek konuştu! Memur-Sen Genel Başkanı'ndan toplu sözleşme için yeni yasa talebi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Çorum Uygulama Oteli'nde düzenlenen İl Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önünde yeni fırsatların olduğunu belirterek, iş ve çalışma hayatına ilişkin reformlar yapılması gerektiğini söyledi.

AA-20241202-36359475-36359473-MEMURSEN_GENEL_BASKANI_YALCIN_TOPLU_SOZLESME_SISTEMI_TIKANMISTIR

TOPLU SÖZLEŞME İÇİN KONUŞTU

Türkiye'de toplu sözleşme sisteminin 2001 yılında toplu görüşmeyle "kadük" bir şekilde başladığını belirten Yalçın, "Biz onu 2010 yılında referandumla tahliye ederek, toplu sözleşmeye dönüşmesini sağladık. O süreçte bazıları terse tıraş yapıyor ve karşı tarafta yer alıyordu. Biz buna rağmen referandumla toplu sözleşme hakkını aldık. O süreçte dedik ki 'bu yasayla 5-6 defa toplu sözleşme yapılır ama ondan sonra tıkanır. Gelin buna göre yasayı yapılandıralım.' dedik" diye konuştu.

iStock-1442778267

"SİSTEM TIKANMIŞTIR"

Bu yasa ile yapılan 7 toplu sözleşmenin 4'ünde mutabık kalındığını, diğerlerinde anlaşamadıklarını dile getiren Yalçın, "Geldiğimiz noktada şunu çok net söylüyoruz, toplu sözleşme sistemi tıkanmıştır. Türkiye'nin nasıl yeni anayasaya ihtiyacı varsa, nasıl yeni anayasa konusunda Türkiye tartışma yapıyorsa, 4688 Sayılı Memur Toplu Sözleşme Yasası'nın da yenisine ihtiyaç vardır. Bu konuda tartışma yapılmak zorundadır" şeklinde konuştu.

AA-20241202-36359475-36359474-MEMURSEN_GENEL_BASKANI_YALCIN_TOPLU_SOZLESME_SISTEMI_TIKANMISTIR

TALEP: YASADA DEĞİŞİKLİK

Toplu sözleşme sürecinin yaklaştığına işaret eden Yalçın, "Ağustos ayında 8. dönem toplu sözleşmeyi icra edeceğiz. 4 milyona yaklaşan kamu görevlisi, 2,5 milyonu aşan memur emeklisi dahi 6,5 milyonu bulan insan o masaya bağlı. Dolayısıyla Türkiye'nin en önemli bölüşüm mekanizmalarından birisi, milli geliri paylaşma mekanizmasından birisi. Bu konu hafife alınmamalı, toplu sözleşme dönemine kalmadan memur toplu sözleşme yasasında beklediğimiz değişiklikler bir an önce yapılsın istiyoruz" ifadelerini kullandı.

iStock-1457185956

ÇALIŞMALAR YARIDA KALDI

Bu konuda bakanlıkla yürütülen çalışmaların yarıda kaldığını aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin hiç vakit kaybetmeden 8. dönem toplu sözleşmeye kalmadan, 4688 Sayılı Yasa'da değişiklik ihtiyacı vardır. Bunu ötelediğiniz zaman yarın bu sorunu tartışmaya fırsatımız olmayacak, sorunlarla yüzleşeceğiz. Bizim o gün sorunumuzun çözülmesi için bugün yasal sorunumuzun çözülmesi gerekiyor. Çünkü yasamız çarpık bir yasa şu anki haliyle."
Toplantıya Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Diyanet Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, AK Parti 27. Dönem Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da katıldı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Zam Memur-Sen Toplu Sözleşme
En Çok Okunan Haberler
Trump o tarihi işaret ederek tehdit etti: "Orta Doğu cehenneme döner"

Trump o tarihi işaret ederek tehdit etti: "Orta Doğu cehenneme döner"

Okulu bastı! Kardeşinin tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat dövdü

Okulu bastı! Kardeşinin tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat dövdü

'Bilmece son bulur' Yüzde 16-17'yi sildi, 'en az' deyip 2 rakam verdi

'Bilmece son bulur' Yüzde 16-17'yi sildi, 'en az' deyip 2 rakam verdi

Araç yenilemek için bu haberi bekliyorlardı! ÖTV'siz ve KDV'siz dönem başlıyor

Araç yenilemek için bu haberi bekliyorlardı! ÖTV'siz ve KDV'siz dönem başlıyor

AVM'ye gidenler duyunca inanamadı! Giriş ücreti iddiasına açıklama geldi

AVM'ye gidenler duyunca inanamadı! Giriş ücreti iddiasına açıklama geldi

4 saat 46 dakika sonra aracının başına döndü, ödediği para şaşkınlık yarattı

4 saat 46 dakika sonra aracının başına döndü, ödediği para şaşkınlık yarattı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Camper, Merrell, Salomon... Kışlık giyim indirimleri burada!

Camper, Merrell, Salomon... Kışlık giyim indirimleri burada!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.