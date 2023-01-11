Sıvı yağ fiyatlarında dev indirim! Marketlerde sıvı yağ ne kadar oldu? CarreforSA, Migros, BİM sıvı yağ fiyatları

Sıvı yağ fiyatları ile ilgili araştırmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. CarreforSA, Migros, BİM, Tarım Kredi Kooperatifi gibi marketlerde sıvı yağ fiyatları merak ediliyor. Marketlerin sırayla indirime gitmesi vatandaşı sevindirmişti. Temel ihtiyaç olan sıvı yağlarda da indirime gidilip gidilmediği araştırmaları sıklaştı. Peki sıvı yağ fiyatları ne durumda, hangi markette ne kadara satılıyor? İşte CarreforSA, Migros, BİM gibi marketlerden sıvı yağ fiyatları...

SIVI YAĞ FİYATLARI NE DURUMDA?

Sıvı yağ fiyatları vatandaşın en çok ilgilendiği konulardan biri. Evlerde en çok kullanılan ürün olan sıvı yağdaki fiyatlar el yakıyordu. Yeni yıla girilmesiyle birlikte marketler birer birer indirime girmeye başladı.

CARREFORSA, MİGROS, BİM, TARIM KREDİ KOOPERATİFİ SIVIYAĞ FİYATLARI

CarreforSA, Migros, BİM, Tarım Kredi Kooperatifi, Toprak Mahsülleri Ofisi gibi marketler sıvı yağ fiyatlarında ciddi indirime gittiler. İşte o indirimli fiyatlardan bazıları...

Migros'ta Komili 4 lt Ayçiçek Yağı 123,90 TL ( 5-18 Ocak)

CarrefourSA'da Yudum 5 lt Ayçiçek Yağı 179,90 TL (3 - 18 Ocak)

A101'de Vera 5 lt 5 lt Ayçiçek Yağı 149 TL (7 - 13 Ocak)

Çağrı Hipermarket'te Kırlangıç 4 lt Ayçiçek Yağı 129,95 TL (7 - 17 Ocak)

Toprak Mahsülleri Ofisi'nde 5 lt Ayçiçek Yağı 135,00 TL

Tarım Kredi Birlik'te 5 lt Ayçiçek Yağı 199,95 TL





