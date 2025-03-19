Siyasi çalkantı dövizi salladı! İmamoğlu ve 106 kişinin gözaltı kararı sonrası piyasa beklentisini uzman isim anlattı! "Enflasyonu karıştıracak"

MYNET ÖZEL | İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişinin daha gözaltına alındığı operasyon sonrası borsa adeta alev aldı. Dolar, euro ve altın ise rekor kırdı. Öyle ki sabah saatlerinde Borsa İstanbul’da endekse bağlı devre kesici uygulandı.

BAKAN ŞİMŞEK KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Dolar kuru, gündem çalkalanırken 42 TL'yi aştı. Euro da aynı ivmeyle 45 TL'ye dayanmıştı. Bir anda zirveyi gören kur fiyatları sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor" açıklaması yaptı.

Bu sırada dövize yapılan müdahaleler ile dolar güncel olarak alış 38,013 TL, satış 38,058 TL'ye geriledi.

SİYASİ ÇALKANTI BORSAYI ETKİLEDİ

Öte yandan TÜYEMDER Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ünver, piyasadaki çalkantı hakkında MYNET İçerik Editörü Çiğdem Sevinç'in sorularını yanıtladı.

İleriye dönük borsa hareketliliği hakkında konuşan Ünver, "İleriye dönük bir tahminde bulunmak çok zor. Şu anda siyasi bir çalkantı yaşanıyor. Bununla alakalı çok yükselmesini beklemiyoruz. Bakan beyin de dediği gibi piyasaya çok sert müdahale ediliyor. Yani bu da bugünkü çalkantının geçici olacağını gösteriyor" dedi.

"ENFLASYON HEDEFİ İÇİN DÜŞÜŞ ŞART"

Piyasada dolar, euro ve altın bandında düşüş yaşanacağının vurgusunu yapan Ünver, "Geri düşüş yaşanır. Çünkü enflasyon hedefini tutturmak için dövizlerin düşüyor olması lazım ki şu anda yaşadığımız durum da bu. Sabah çalkantıyla beraber 41-42'lere çıktı ancak şu an 38,5 civarında seyrediyor" dedi.

KONUT, OTOMOBİL... DOLARA BAĞLI OLARAK ZAM

Peki, bu çalkantıdan konut, otomobil vb. alanlarda herhangi bir dalgalanma görecek miyiz? İşte o soruya cevap veren Ünver şunları söyledi:

"BİZİM EKONOMİMİZ BİRAZ KIRILGAN"

"İleriye dönük net konuşamayız çünkü bizim ekonomimiz biraz kırılgan ve o kırılganlık devam ediyor. Bu sürecin de atlatılması zaman alacaktır. Piyasa da nasıl etkilenecektir? Bizim toplumumuz tüketime dayalı bir toplum olduğu için dövizin hareketi biraz enflasyonu karıştıracak gibi düşünüyoruz. Tabii konutlarla alakalı maliyetler değişir."