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Sizin de başınıza gelebilir! Tatil planı yapanlar bu tuzağa dikkat: Birebir kopyalıyorlar!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
11.06.2024 09:35
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Yılın yorgunluğunu atmak isteyenler tatil için rezervasyon yapmaya başladı. Emniyet tatil yapacakları dolandırıcılara karşı uyardı. Dolandırıcılar otellerin web sitelerini kopyalarak indirimlerle rezervasyon yapmaya başladı. Rezervasyon yapmadan önce otel mutlaka teyit edilmeli. Ödeme otel hesaplarına yapılmalı.

Sizin de başınıza gelebilir! Tatil planı yapanlar bu tuzağa dikkat: Birebir kopyalıyorlar!

Tatil planı yapanlar dolandırıcılara dikkat! Yaz geldi, tatil planları yapılmaya başlandı. Düşük fiyatlı tatil fırsatlarına dikkat edin. Emniyet Müdürlüğü, tatil planı yapanları, dolandırıcılara karşı uyardı. 'Fırsat, indirim' şeklindeki e-posta ve kısa mesajlara dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

SAHTE SİTELERLE VE MESAJLARLA KANDIRIYORLAR

Tur Operatörleri Platformu Dönem Sözcüsü Cem Polatoğlu, "Yaz döneminde sahte sitelerle, sahte mesajlarla insanları kandırıyorlar. Bu hem Türk turizmine zarar veriyor hem de tüketicileri mağdur ediyor." dedi.

Polatoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bir otelin web sitesini taklit ediyorlar. Otelin sattığı fiyatın neredeyse yarısına turu satıyorlar. Buna inanan tüketici parasını gönderiyor. Gittiklerinde otelde böyle bir rezervasyon olmadığını görüyorlar."

MÜŞTERİLERİ ARIYOR YA DA MESAJ GÖNDERİYORLAR

Dolandırıcılar otelin ya da seyahat acentesinin sitesini taklit ediyor. Müşterileri arıyor ya da mesaj gönderiyor. Tatilcilerse uygun fiyatlı tatili kaçırmak istemiyor.

Polatoğlu, "Otelin ucuzluğu değil de yapılan indirim tatilcileri cezbediyor." değerlendirmesini yaptı.

REZERVASYONDAN ÖNCE MUTLAKA OTELİ ARAYIN

İnternet sitesinin gerçek olup olmadığına dikkat edilmeli. Rezervasyondan önce mutlaka otel aranıp teyit edilmeli. Ödeme otele ait hesaplara yapılmalı. İnternet sitelerinin gerçek olup olmadığına dikkat edilmeli.


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Anahtar Kelimeler:
otel tatil rezervasyon site
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