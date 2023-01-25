Görüntülü görüşmelerin yapılması için tercih edilen uygulamalardan biri olan Skype'ta erişim sorunu yaşanıyor. Uygulamayı kullananlar mesajlar gönderemiyor ve uygulamaya giriş yapamıyor. Peki, Skype çöktü mü? Skype mesajlar neden gitmiyor? İşte tüm detaylar...

SKYPE ÇÖKTÜ MÜ?

Skype kullanıcıları mesaj göndermekte ve uygulamaya giriş yapmakta sorun yaşıyorlar. Downdetector verilerine göre; Skype uygulamasında hem masaüstünde hem de mobil üzerinde erişim sorunu var.

Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında güncel bir açıklama gelmesi halinde haberimizin içerisine eklenecektir.



