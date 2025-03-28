Slovenya'nın para birimi nedir? Slovenya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Slovenya’da aktif bir şekilde euro kullanıldığı bilinse de ülkenin 2008 senesine kadar geçerlilik taşıyan resmi para birimi sıklıkla araştırılır. Bu çerçevede Orta Avrupa’nın güneyinde yer alan ülkenin geçmiş yıllardaki resmi para birimi Sloven toları olarak açıklanmalıdır. Yalnızca tolar ya da tolarjev şeklinde de adlandırılan ödeme aracının alt birimi stotin’dir. Sloven tolarının banknot ve madeni para olarak basılan çeşitleriyse 10, 20, 50, 100 tolarjev şeklinde çeşitlenir.

Slovenya'nın para birimi nedir?

Orta Avrupa’nın güneyinde konumlanan Slovenya’da güncel olarak euro para biriminin kullanıldığı bilinir.

Ayrıca Slovenya'nın Yugoslavya’dan ayrıldıktan sonra resmi para birimi olarak kabul ettiği ödeme aracı da merak konusudur. Bu bağlamda Slovenya’nın 8 Ekim 1991 ile 1 Ocak 2008 arasında kullanılan ulusal para birimine değinilmelidir. Söz edilen tarihlerde ülkenin resmi para birimi olan ödeme aracının ismi tolar olarak belirtilebilir.

Sloven toları olarak da isimlendirilen ödeme aracının alt birimi stotin’dir. Bunun yanı sıra değinilen para biriminin hem banknot hem de madeni para çeşitleri mevcuttur. Örneğin; Slovenya tolarının banknot olarak basılan türevleri 10, 20, 100, 200, 500 tolarjev şeklinde çeşitlenir. Madeni para olarak dağıtılan tolar çeşitleriyse 1, 2, 5, 10, 20, 50 tolarjev ile 50 stotinov (cents) gibi ödeme araçlarını kapsar.

Slovenya'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Slovenya’nın para birimi güncel olarak Euro'dur ve Euro simgesi de "€" şeklindedir.

Slovenya'nın eski para birimi olan tolar için ise açıklanan ISO 4217 kodu SIT kısaltmasıdır. Dolayısıyla bu para biriminin sembolü olarak da SIT kısaltmasının kullanıldığı söylenebilir. Sloven tolarının uluslararası numarası ise 705 olarak kayıtlara geçmiştir. Ayrıca ilgili ödeme aracının kısaltması, Ekim 1991 ile Haziran 1992 arasında yaygın bir şekilde SLT şeklinde kullanılmıştır. Sloven tolarının sembolü ise T harfinden oluşur.