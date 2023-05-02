Soğanda kafa karıştıran veri: Kurusu yüzde 37 zamlandı, tazesi yüzde 34 ucuzladı!

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Nisan ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi’nde yer alan 242 ürünün 136’sının perakende fiyatı artarken 29 ürünün fiyatı düştü, 77 ürünün fiyatı ise değişmedi.

ERKEK AYAKKABISI FİYATI YÜZDE 40,12 ARTTI

Nisan ayında giyim harcamaları erkek giyim alt grubunda yer alan ayakkabı-erkek yüzde 40,12 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; kültür eğitim harcamaları grubundan yüzde 38,76 ile maç giriş ücreti, giyim harcamalar grubundan yüzde 38,63 ile pantolon-erkek, gıda harcamaları grubundan yüzde 37,47 ile soğan, giyim harcamaları grubundan yüzde 35,14 ile gömlek-erkek, gıda harcamaları grubundan yüzde 34,22 ile havuç olmuştur.

YEŞİL SOĞAN YÜZDE 34,60 UCUZLADI

2023 Nisan ayında gıda harcamaları grubunda yer alan yeşil soğanın fiyatı, yüzde -34,60 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde -31,48 ile taze fasulye, yüzde -20,53 ile bezelye, yüzde -20,15 ile domates; konut harcamaları grubundan yüzde -14,41 ile elektrik ve yine gıda harcamaları grubundan yüzde -11,33 ile salatalık, yüzde -8,64 ile kıvırcık salata, yüzde -7,31 ile kabak olmuştur.



