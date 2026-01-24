FİNANS

Soğuk hava lastiklerdeki hava basıncını etkiliyor

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, soğuk havanın lastiklerdeki hava basıncını önemli ölçüde etkilediğine dikkati çekti.

LASİD'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Erdal Kurt, kış aylarında hava basıncı ölçüm ve kontrollerinin daha sık yapılması gerektiğini belirterek, lastikteki hava basıncının güvenli sürüşteki önemini vurguladı.

Kurt, kış koşullarında bazı sürücülerin lastiklerine gerekli hava basıncını sağlamadan trafiğe çıkabildiğini ifade ederek, "Bazı sürücüler arasında karlı yollarda lastiklerin daha az şişirilmesi gerektiği yönünde oluşan yanlış bir algı var. Oysa lastikteki basınç hava sıcaklığının düşmesine paralel olarak azalır. Bu nedenle soğukta, özellikle karlı ve buzlu yollarda hava basıncını kesinlikle düşürmemek gerekir." açıklamasını yaptı.

Düşük hava basıncının yol tutuşunu ve aracın hakimiyetini azalttığını ve güvenli sürüşü riske attığını belirten Kurt, "Doğru hava basıncı, güvenli sürüş için en önemli unsurlardan biridir. Lastikleriniz doğru hava basıncında olduğunda aracınızın kontrolünü kaybetme, virajda savrulma ve suda kızaklama riskleri azalır. Aynı zamanda, doğru basınç lastiklerinizin vaktinden önce aşınmasını ve iç yapısında geri dönüşü olmayan hasarın oluşmasını engeller." ifadelerini kullandı.

"HAVA BASINCI DÜŞTÜĞÜNDE LASTİKLERİNİZİN HASAR GÖRME RİSKİ ARTAR"

Doğru lastik basıncının yakıt tasarrufu da sağladığına işaret eden Kurt, şunları kaydetti: "Hava basıncı düştüğünde lastiklerinizin hasar görme riski artar. Hava basıncı olması gerekenin altında olan lastikler, araçların yol tutuşunu ve araç hakimiyetini azaltır, fren mesafesini artırır ve lastiklerin daha çabuk aşınmasına sebep olur. Soğuk hava, lastiklerdeki hava basıncını önemli ölçüde etkiler. Hava sıcaklığının her 10 derece düşüşünde lastiklerin hava basıncı da azalıyor. Bu durum özellikle kış aylarında soğuk havada yaşanan bir durum olduğu için sürücülerin kış aylarında hava basıncını daha dikkatli ve düzenli bir şekilde kontrol etmesi gerekir. Bu nedenle bazı sürücülerde oluşan daha az şişirmek algısı yanlıştır. Karlı ve buzlu yollarda lastiğinizin hava basıncını kesinlikle düşürmeyin."

Kurt, uyarılarını şöyle tamamladı: "Özel otomobil, ticari veya ağır tonajlı her tür lastik için doğru hava basıncı araç üreticileri tarafından belirlenmiştir. Sürücüler, doğru bilgilere araçlarının kapı içlerinden, torpido gözünden veya yakıt deposu kapağından ulaşabilirler. Hava basıncı, tercihen lastikler soğukken, güneşe maruz kalmamışken veya en azından 2 saat boyunca hareket etmemişken ölçülmelidir. Yedek lastik dahil olmak üzere lastiklerin hava basıncı, 15 günde bir kez ve herhangi bir uzun yolculuktan önce, mutlaka kontrol edilmelidir."Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

