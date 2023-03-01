ŞOK 1 - 7 Mart indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! 25 TL üzeri alışverişlerde fırsat

Hesaplı alışveriş denilince akla ilk gelen market zincirlerinden biri olan ŞOK'ta gıda, temizlik, beyaz eşya ürünleri müşterilerin beğenisine sunulacak. Beyaz eşyalar ücretsiz kargo ile teslim edilecek. İşte ŞOK 1 - 7 Mart indirimli ürünler kataloğu...

ŞOK 1 - 7 MART İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI

72'li, 60'lı, 48'li bebek bezleri 139,90 TL'den satılacak.

ŞOK'ta 25 TL üzerinde alışverişe 58 TL'lik 1 litre sıvı sabun 30 TL'ye düşecek.

2 yıl garantili çamaşır makineleri farklı özelliklere göre 9.599, 8.899, 6.299 TL gibi fiyatlara satılacak.

3 yıl garantili buzdolabı 9.999 TL'ye 6 taksit seçeneği ile satışta olacak.





