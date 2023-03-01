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ŞOK 1 - 7 Mart indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! 25 TL üzeri alışverişlerde fırsat

01.03.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfak alışverişinin uğrak adreslerinden biri olan ŞOK marketlerde 1 - 7 Mart arasında geçerli olacak uygun fiyatlı indirimlerin yer aldığı katalog paylaşıldı. ŞOK marketlerinde 25 TL'den fazla alışverişlerde fırsat ürünleri daha uygun fiyatıyla alınacak. İşte ŞOK 1 - 7 Mart indirimli ürünler kataloğu...

ŞOK 1 - 7 Mart indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! 25 TL üzeri alışverişlerde fırsat

Hesaplı alışveriş denilince akla ilk gelen market zincirlerinden biri olan ŞOK'ta gıda, temizlik, beyaz eşya ürünleri müşterilerin beğenisine sunulacak. Beyaz eşyalar ücretsiz kargo ile teslim edilecek. İşte ŞOK 1 - 7 Mart indirimli ürünler kataloğu...

ŞOK 1 - 7 MART İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI

72'li, 60'lı, 48'li bebek bezleri 139,90 TL'den satılacak.

ŞOK 1 - 7 Mart indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! 25 TL üzeri alışverişlerde fırsat

ŞOK'ta 25 TL üzerinde alışverişe 58 TL'lik 1 litre sıvı sabun 30 TL'ye düşecek.

ŞOK 1 - 7 Mart indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! 25 TL üzeri alışverişlerde fırsat

2 yıl garantili çamaşır makineleri farklı özelliklere göre 9.599, 8.899, 6.299 TL gibi fiyatlara satılacak.

ŞOK 1 - 7 Mart indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! 25 TL üzeri alışverişlerde fırsat

3 yıl garantili buzdolabı 9.999 TL'ye 6 taksit seçeneği ile satışta olacak.

ŞOK 1 - 7 Mart indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! 25 TL üzeri alışverişlerde fırsat

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Şok market indirim

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