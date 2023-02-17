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ŞOK 18 - 21 Şubat kataloğu yayınlandı! 6 taksitle 2 bin 599 TL'ye mont satılacak! Şişme yelek bin 999 TL olacak

17.02.2023 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomik alışverişin adreslerinden biri olan ŞOK marketlerde kışlık ürünler taksitli fiyatlarıyla satılacak. ŞOK 18 - 21 Şubat kataloğunda giyim, ev tekstili, oyuncak, kişisel bakım, elektronik eşya gibi ürünler yer aldı. İşte ŞOK 18 - 21 Şubat kataloğu...

ŞOK 18 - 21 Şubat kataloğu yayınlandı! 6 taksitle 2 bin 599 TL'ye mont satılacak! Şişme yelek bin 999 TL olacak

ŞOK'ta hafta sonu fırsatlarının yer aldığı ürünleri içeren katalog yayınlandı. Şok marketlerde 6 taksitle 2 bin 599 TL'ye mont satılacak! Şişme yelek bin 999 TL olacak. 2 yıl garantili 128 GB akıllı cep telefonu ise 4 bin 799 TL olacak. İşte ŞOK 18 - 21 Şubat kataloğu...

ŞOK 18 - 21 ŞUBAT KATALOĞU

Çift kişilik nevresim seti 249,95 TL, tek kişilik çarşaf 79,95 TL, yastık koruyucu ise 17,95 TL olacak.

ŞOK 18 - 21 Şubat kataloğu yayınlandı! 6 taksitle 2 bin 599 TL'ye mont satılacak! Şişme yelek bin 999 TL olacak

2 yıl garantili dizüstü bilgisayar 6 taksit ile 8 bin 399 TL'den satılacak.

ŞOK 18 - 21 Şubat kataloğu yayınlandı! 6 taksitle 2 bin 599 TL'ye mont satılacak! Şişme yelek bin 999 TL olacak

Şişme mont 6 taksit ile 2 bin 599,99 TL'den satılacak. Spor ayakkabılar da 6 taksitle 2 bin 999 TL olacak.

ŞOK 18 - 21 Şubat kataloğu yayınlandı! 6 taksitle 2 bin 599 TL'ye mont satılacak! Şişme yelek bin 999 TL olacak

ŞOK 18 - 21 Şubat kataloğu yayınlandı! 6 taksitle 2 bin 599 TL'ye mont satılacak! Şişme yelek bin 999 TL olacak

ŞOK 18 - 21 Şubat kataloğu yayınlandı! 6 taksitle 2 bin 599 TL'ye mont satılacak! Şişme yelek bin 999 TL olacak

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