ŞOK 25- 28 Şubat kataloğu yayınlandı! 25 TL üzeri alışverişlerde fırsat: Çamaşır makinesi temizleyicisi 28 TL'den satılacak

ŞOK'ta, 25 - 28 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak kampanyalı ürünlerin yer aldığı katalog yayınlandı. 10 kg çamaşır makinesi 10.799 TL'den, 3 yıl garantili kurutma makinesi 8.499 TL'den müşterilerin beğenisine sunulacak. İşte ŞOK 25- 28 Şubat kataloğu tamamı...
Mıknatıslı araç tutacağı 29,95 TL, araç temizleme eldiveni 14,95 TL'den satılacak.
25 TL üzeri alışverişe çamaşır makinesi temizleyicisi 43,90 TL yerine 28 TL olacak.
Ayrıca 450 ml hijyenik köpük mutfak/banyo 28,50 TL yerine 18 TL'den satılacak.