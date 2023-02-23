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ŞOK 25- 28 Şubat kataloğu yayınlandı! 25 TL üzeri alışverişlerde fırsat: Çamaşır makinesi temizleyicisi 28 TL'den satılacak

23.02.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hesaplı alışverişin adreslerinden biri olan ŞOK marketlerde 25 TL üzeri alışverişlere indirim var. İndirimli, kampanyalı ürünleriyle müşterilerin sık sık tercih ettiği mağazalardan biri olan ŞOK marketlerde çamaşır makinesi temizleyicisi 28 TL'den satılacak. İşte ŞOK 25- 28 Şubat kataloğu tamamı...

ŞOK 25- 28 Şubat kataloğu yayınlandı! 25 TL üzeri alışverişlerde fırsat: Çamaşır makinesi temizleyicisi 28 TL'den satılacak

ŞOK'ta, 25 - 28 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak kampanyalı ürünlerin yer aldığı katalog yayınlandı. 10 kg çamaşır makinesi 10.799 TL'den, 3 yıl garantili kurutma makinesi 8.499 TL'den müşterilerin beğenisine sunulacak. İşte ŞOK 25- 28 Şubat kataloğu tamamı...

ŞOK 25 - 28 ŞUBAT KATALOĞU

Mıknatıslı araç tutacağı 29,95 TL, araç temizleme eldiveni 14,95 TL'den satılacak.

ŞOK 25- 28 Şubat kataloğu yayınlandı! 25 TL üzeri alışverişlerde fırsat: Çamaşır makinesi temizleyicisi 28 TL'den satılacak

25 TL üzeri alışverişe çamaşır makinesi temizleyicisi 43,90 TL yerine 28 TL olacak.

ŞOK 25- 28 Şubat kataloğu yayınlandı! 25 TL üzeri alışverişlerde fırsat: Çamaşır makinesi temizleyicisi 28 TL'den satılacak

Ayrıca 450 ml hijyenik köpük mutfak/banyo 28,50 TL yerine 18 TL'den satılacak.

ŞOK 25- 28 Şubat kataloğu yayınlandı! 25 TL üzeri alışverişlerde fırsat: Çamaşır makinesi temizleyicisi 28 TL'den satılacak

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