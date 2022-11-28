FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ŞOK 30 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu GELDİ! ŞOK markete bu çarşamba neler geliyor?

ŞOK 30 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu GELDİ! ŞOK markete bu çarşamba neler geliyor?

28.11.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞOK marketin 30 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünlerin bir arada sunulduğu ŞOK markette bu hafta yine cazip fırsatlar var. ŞOK'ta bu hafta; Fenoti 43″ Full HD Android Smart Led TV 3,599 TL'den, Dijitsu MD10 Mikrodalga Fırın 1.399 TL'den ve Bernardo Elektrikli Çay Makinesi 399,90 TL'den satışa sunulacak. İşte ŞOK aktüel ürünler listesinin tamamı...

ŞOK 30 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu GELDİ! ŞOK markete bu çarşamba neler geliyor?

ŞOK 30 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK markette bu hafta yine indirimli ürünler çarşamba günü raflardaki yerini alacak. ŞOK aktüel kataloğunda yine elektronik ürünler, ev eşyaları, tekstil ve giyim ürünleri dikkat çekiyor. ŞOK aktüel ürünler listesinin tamamına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

ŞOK MARKETE BU ÇARŞAMBA NELER GELİYOR?

ŞOK markette bu hafta; Fenoti 43″ Full HD Android Smart L ed TV 3,599 TL'den, Dijitsu MD10 Mikrodalga Fırın 1.399 TL'den, Bernardo Elektrikli Çay Makinesi 399,90 TL'den, Kiwi Elektrikli Cam Cezve 189,90 TL'den, Safır 3’lü Koltuk 1,699 TL'den, Zebra TV Ünitesi 749 TL'den, Finlux Silver Bulaşık Makinesi 5,759 TL'den, Finlux 6 Kg Çamaşır Makinesi 5,559 TL'den, Altus Bulaşık Makinesi 6,289 TL'den, Tefal Cipso Minut Easy Düdüklü Tencere 6 Litre 2299 TL'den, Profilo Torbasız Süpürge 1,619 TL'den, Tefal Maestro Purple Ütü 839 TL'den, Sakura 4W E14 Fırlament Led Ampül 19,50 TL'den ve Sakura 15w Sarı Beyaz Işık Led Ampül 19,50 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK 30 KASIM 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

şok 1

şok 2

şok 3

şok 4

şok 5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tapuda yeni dönem! Tamamen değişiyorTapuda yeni dönem! Tamamen değişiyor
Son çıkış dikkat çekti: 3.529 TL zam!Son çıkış dikkat çekti: 3.529 TL zam!
Emlak vergisi yüzde 61,5 zamlandıEmlak vergisi yüzde 61,5 zamlandı
Anahtar Kelimeler:
şok aktüel şok aktüel ürünler kataloğu şok market aktüel

En Çok Okunan Haberler

Esad’dan sürpriz hamle! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…

Esad’dan sürpriz hamle! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…

Sorduğu soruya "İç çamaşırı giymedim" yanıtını alınca... Bomba anlar

Sorduğu soruya "İç çamaşırı giymedim" yanıtını alınca... Bomba anlar

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Herkesin evinde var! Hurda cihazların içinde 'altın' arıyor' Kentte eski telefon bırakmadı

Herkesin evinde var! Hurda cihazların içinde 'altın' arıyor' Kentte eski telefon bırakmadı

Özel sektör çalışanlarına 1000 TL'lik doğal gaz yardımı!

Özel sektör çalışanlarına 1000 TL'lik doğal gaz yardımı!

1 Aralık'ta başlıyor... Yeni yılda cezası 2 bin 534 TL'ye çıkacak

1 Aralık'ta başlıyor... Yeni yılda cezası 2 bin 534 TL'ye çıkacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Havalar iyice soğumadan mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan mutlaka bir çift edinin!

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.