ŞOK 30 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu GELDİ! ŞOK markete bu çarşamba neler geliyor?

ŞOK 30 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK markette bu hafta yine indirimli ürünler çarşamba günü raflardaki yerini alacak. ŞOK aktüel kataloğunda yine elektronik ürünler, ev eşyaları, tekstil ve giyim ürünleri dikkat çekiyor. ŞOK aktüel ürünler listesinin tamamına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

ŞOK MARKETE BU ÇARŞAMBA NELER GELİYOR?

ŞOK markette bu hafta; Fenoti 43″ Full HD Android Smart L ed TV 3,599 TL'den, Dijitsu MD10 Mikrodalga Fırın 1.399 TL'den, Bernardo Elektrikli Çay Makinesi 399,90 TL'den, Kiwi Elektrikli Cam Cezve 189,90 TL'den, Safır 3’lü Koltuk 1,699 TL'den, Zebra TV Ünitesi 749 TL'den, Finlux Silver Bulaşık Makinesi 5,759 TL'den, Finlux 6 Kg Çamaşır Makinesi 5,559 TL'den, Altus Bulaşık Makinesi 6,289 TL'den, Tefal Cipso Minut Easy Düdüklü Tencere 6 Litre 2299 TL'den, Profilo Torbasız Süpürge 1,619 TL'den, Tefal Maestro Purple Ütü 839 TL'den, Sakura 4W E14 Fırlament Led Ampül 19,50 TL'den ve Sakura 15w Sarı Beyaz Işık Led Ampül 19,50 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK 30 KASIM 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!



