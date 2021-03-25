ŞOK Aktüel kataloğu çıktı! | ŞOK Aktüel’de hangi ürünler indirimli?

ŞOK 26 Mart Aktüel kataloğunun yayınlanmasının ardından birçok vatandaş ürünlere ilgi gösterdi. ŞOK Aktüel’de bu hafta elektrikli ev aletlerinden müzik enstrümanlarına, mobilya ürünlerinden züccaciye ürünlerine, tekstilden oyuncağa pek çok ürün indirimli şekilde satışa sunuldu. Kampanya 26 Mart – 30 Mart tarihleri arasında devam edecek.
ŞOK AKTÜEL’DE HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE?
- Durilium Airglade teknolojisine sahip, 2 yıl garantili Tefal Seramik Tabanlı Ütü 399 TL.
- HEPA filtreli, şarj standı ile şarj edilebilen, 45 dakikaya varan çalışma süresi ile 2 yıl garantili Fantom Quantum Şarjlı Dik Süpürge 1.899 TL.
- LED aydınlatmalı, 37 adet dahili dikiş desenli, otomatik iplik takma özellikli ve 2 yıl garantili Brother XT37 Dikiş Makinesi 1.999 TL.
- Ayarlanabilir ayaklı, metal kulplu, 18mm suntalamdan üretilmiş 2 kapaklı 4 bölmeli ayakkabılık 159 TL.
- Kapı Arkası Askılık 9,99 TL.
- Üst tarafta 9 askı, alt tarafta ise 3 şemsiye askısına sahip Ayaklı Askı 59,90 TL.
- Farklı renklerde jWIN Mızıka 19,95 TL.
- Nota sehpası ve adaptör hediyeli, Casio CTK 1500 61 Tuşlu Org 749 TL.
- Çelik Süzgeç çeşitleri 29,95 TL.
- Titiz 3’lü Baharatlık 16,95 TL.
- Bee Home Maxi Saklama Kabı 29,95 TL.
- Kumsal Sahan Tava çeşitleri 26,95 TL.
- Tek Kişilik Baskılı Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 44,95 TL. Çift Kişilik Baskılı Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 49,95 TL.
- Farklı renklerde Wellsoft 2’li Süngerli Banyo Paspası 34,95 TL.
- Barbie & Sevimli Hayvan Arkadaşı 69,95 TL.
- Batman, Superman, Flash, Joker Bükülebilir Karakterler 24,95 TL.
- Kitap çeşitleri 3,99 TL. Pilsan Eagle Bisiklet 74,95 TL.
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