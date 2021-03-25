ŞOK Aktüel kataloğu çıktı! | ŞOK Aktüel’de hangi ürünler indirimli?

ŞOK 26 Mart Aktüel kataloğunun yayınlanmasının ardından birçok vatandaş ürünlere ilgi gösterdi. ŞOK Aktüel’de bu hafta elektrikli ev aletlerinden müzik enstrümanlarına, mobilya ürünlerinden züccaciye ürünlerine, tekstilden oyuncağa pek çok ürün indirimli şekilde satışa sunuldu. Kampanya 26 Mart – 30 Mart tarihleri arasında devam edecek.

ŞOK AKTÜEL’DE HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE?