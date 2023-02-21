ŞOK'ta yüzde 38'e varan indirim! Çamaşır suyu 24,90 TL, leke çıkarıcı 107,95 TL'den satılacak!

Hesapları alışverişin adreslerinden biri olan ŞOK marketlerde 22 - 28 Şubat arasında geçerli olacak 4 sayfalık indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK marketlerde çamaşır suyu 24,90 TL, leke çıkarıcı 107,95 TL'den satılacak! İşte ŞOK 22 - 28 Şubat indirimli ürünler kataloğu tamamı...
1000 gram pilavlık bulgur 13,90 TL'den, 1000 gram kırmızı mercimek ise 20,90 TL'den satılacak.
2 kg çamaşır suyu 24,90 TL, 7,5 kg toz deterjan 189 TL olacak.
Leke çıkarıcı yüzde 38'lik indirimle 174,95 TL yerine 107,95 TL'den satılacak.
İşte ŞOK 22 - 28 Şubat indirimli ürünler kataloğunun tamamı...