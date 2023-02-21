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ŞOK'ta yüzde 38'e varan indirim! Çamaşır suyu 24,90 TL, leke çıkarıcı 107,95 TL'den satılacak!

21.02.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de büyük market zincirlerinden biri olan ŞOK marketlerde bu hafta yüzde 38'e varan indirimler müşterileri bekliyor. Temel gıda, elektronik, temizlik kategorilerinde birçok ürün, indirimli fiyatıyla ŞOK Haftanın Fırsatları kataloğunda yer aldı. İşte ŞOK 22 - 28 Şubat indirimli ürünler kataloğu tamamı...

ŞOK'ta yüzde 38'e varan indirim! Çamaşır suyu 24,90 TL, leke çıkarıcı 107,95 TL'den satılacak!

Hesapları alışverişin adreslerinden biri olan ŞOK marketlerde 22 - 28 Şubat arasında geçerli olacak 4 sayfalık indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK marketlerde çamaşır suyu 24,90 TL, leke çıkarıcı 107,95 TL'den satılacak! İşte ŞOK 22 - 28 Şubat indirimli ürünler kataloğu tamamı...

ŞOK 22 - 28 ŞUBAT İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

1000 gram pilavlık bulgur 13,90 TL'den, 1000 gram kırmızı mercimek ise 20,90 TL'den satılacak.

ŞOK'ta yüzde 38'e varan indirim! Çamaşır suyu 24,90 TL, leke çıkarıcı 107,95 TL'den satılacak!

2 kg çamaşır suyu 24,90 TL, 7,5 kg toz deterjan 189 TL olacak.

ŞOK'ta yüzde 38'e varan indirim! Çamaşır suyu 24,90 TL, leke çıkarıcı 107,95 TL'den satılacak!

Leke çıkarıcı yüzde 38'lik indirimle 174,95 TL yerine 107,95 TL'den satılacak.

ŞOK'ta yüzde 38'e varan indirim! Çamaşır suyu 24,90 TL, leke çıkarıcı 107,95 TL'den satılacak!

İşte ŞOK 22 - 28 Şubat indirimli ürünler kataloğunun tamamı...

ŞOK'ta yüzde 38'e varan indirim! Çamaşır suyu 24,90 TL, leke çıkarıcı 107,95 TL'den satılacak!

ŞOK'ta yüzde 38'e varan indirim! Çamaşır suyu 24,90 TL, leke çıkarıcı 107,95 TL'den satılacak!

ŞOK'ta yüzde 38'e varan indirim! Çamaşır suyu 24,90 TL, leke çıkarıcı 107,95 TL'den satılacak!

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Şok market indirim

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