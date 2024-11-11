Sokakta para dağıtıyordu! Yasa dışı bahis soruşturması genişliyor: İbrahim Yılmaz'a da gözaltı... Yeni isimler geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ın da bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil’in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

YENİ İSİMLER GELDİ

Son olarak yasa dışı bahis soruşturmasında sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam, Esma Sözen ve Aleksandr Menshikov gözaltına alındı.

SOKAKTA PARA DAĞITMASIYLA TANINIYORDU

Sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz, sokakta kendisini takip edenlere para dağıtması ve bu videoları sosyal medya hesabında paylaşmasıyla tanınıyordu. Yılmaz'ın Instagram hesabında yaklaşık 19 milyon takipçisi bulunuyor.

Öte yandan gözaltına alınan isimlerden olan Sefa Caner Sarıçam da Instagram'da araba içerikleriyle tanınıyordu. Sarıçam'ın Instagram hesabında 854 bin takipçisi bulunuyor.