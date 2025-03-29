Somali'nin para birimi nedir? Somali'nin para biriminin kodu ve sembolü

Somali Federal Cumhuriyeti, daha önce bilinen adı ile Somali Demokratik Cumhuriyeti, Doğu Afrika’da Afrika Boynuzu adı verilen coğrafi bölgede yer alan bir ülkedir. 1991 yılında başlayan Somali İç Savaşı’ndan bu yana devletin çoğu kısmında merkezi bir hükümet kontrolü bulunmamaktadır. Uluslararası alanda tanınmış olan Federal Geçiş Hükümeti, ülkede sadece küçük bir kısmı yönetmekle görevlidir.

Somali'nin para birimi nedir?

Afrika’nın en doğu ucunda yer alan Somali’nin kuzeybatısında Cibuti, güneybatısında Kenya, kuzeyinde Yemen ve Aden Körfezi, doğusunda Hint Okyanusu, batısında ise Etiyopya yer almaktadır. Kıtada yer alan en uzun sahil şeridinin sahibi de Somali’dir.

Periyodik olarak görülen muson rüzgarlarının etkisinde olan ülke düzensiz bir yağış ile yıl boyunca kurak bir iklime sahiptir. Antik Çağ döneminde önemli bir ticaret bölgesi olan Somali çeşitli bilginlere göre Punt Krallığı’nın olası yerleşkelerinden biridir. Ülkede resmi olarak geçerli olan para birimi Somali Şilini’dir.

Somali'nin para biriminin kodu ve sembolü nedir?

ISO (International Standart of Organization) 4217, uluslararası para birimlerinin kodunu belirleyen resmi standarttır. Bu standartlara göre belirlenen para birimi kodları ile ülkelere ait para birimleri dünya genelindeki para piyasalarında, döviz bürolarında tanınır hale gelir. Somali Federal Cumhuriyeti’nin resmi para birimi Somali şilinidir.

Somali Şilini’nin ISO 4217 karşılığı olan kodu ise SOS olarak belirlenmiştir ve uluslararası alanda kabul edilmiştir. 1962 yılından bu yana Somali’de kullanılan resmi para birimi Somali şilini olmuştur. Bu para biriminin dağıtımı Somali Merkez Bankası’nın sorumluluğundadır.

Bir Somali şilininin karşılığı 100 senti’dir. Madeni para olarak 100 şilin kağıt para olarak ise 500 şilin ve 1000 şilin dağıtılır.