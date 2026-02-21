Son 10 yılda ibre tersine döndü! Bir tarafta eleman yok diğer tarafta kuyruk var

Teknik uzman veya operasyonel uygulayıcılar olarak tanımlanan gri yakalılar, mesleki ve teknik liseler, meslek yüksekokul mezunları arasında bulunuyor. Üniversite mezunları ya da alanında deneyim kazanmış alaylı kişiler de gri yakalı olarak faaliyet yürütebiliyor.

“10 YIL ÖNCE TABLO BÖYLE DEĞİLDİ”

Son zamanlarda ise gri yakalanın maaşı, beyaz ve mavi yakalanın maaşını geçmeye başladı. Eleman.net Kurucu Ortağı Arif Köse, sektöre göre değişmesine rağmen beyaz yakalının maaşının asgari ücretin 1,5 katı olduğunu en fazla iki katı olduğunu belirtti. Gri yakalanın asgari ücretten en az iki kat fazla maaş aldığını ifade eden Köse, şu cümleleri kurdu:

“Bundan 10 yıl önce tablo böyle değildi. Bir beyaz yakalı o dönem asgari ücretinin 2.5-3 katı maaşlarla işe başlıyordu. Gri yaka ise 1.5-2 katına çalışıyordu. Yani iki taraf yer değişti, tablo tersine döndü. Mavi yakada da artış var elbette fakat gri yakadaki gibi önemli değil.

GRİ YAKALI BEYAZ YAKALIDAN DAHA ÇOK KAZANIYOR!

Fabrikadaki gri yakalanın beyaz yakalıdan daha iyi kazandığını açıklayan Köse, “10 yıl tecrübeli bir inşaat mühendisi ayda 110 bin TL, aynı fabrikadaki inşaat teknikeri 140 bin TL kazanıyor. Ofisteki yeni mezun bir insan kaynakları uzmanı yaklaşık 30 bin TL kazanıyor, gri yakalı bir otomasyon teknikeri ise 50 bin TL alıyor” dedi.

“KAPIDA KUYRUK OLUYOR”

Beyaz yaka yeni mezun iş ilanlarına 1 haftada 1000’e yakın başvuru gelirken gri yaka mesleklerinde 200’lerde kaldığını söyleyen Köse, şu cümleleri kurdu:

“Endüstri 4.0 ile birlikte özellikle üretim süreçlerine dijital teknolojilerin girmesi, otomasyon sistemlerinin yaygınlaşmaya başlamasıyla, sahada teknik gelişmelere ayak uydurabilecek çalışan ihtiyacı oluştu. Fakat bunu karşılayacak nitelikli elemen sayısı oluşmadı. 4 yıllık lisans mezunları sayımız artarken, mesleki eğitim veren bölümler ilgi görmedi. Dolayısıyla şu anda, firmalar sahada çalışacak kişilerin maaşlarını çok ciddi artırmalarına rağmen personel bulmakta zorlanıyorlar. Öte yandan, beyaz yakada bir muhasebe ya da satış elemanı ilanı açsalar kapıda kuyruk oluyor”

GRİ YAKALANIN MAAŞI NE KADAR?

Köse, en yüksek maaşların özellikle havacılık, inşaat ve enerji sektöründe çalışan gri yakalılara ait olduğunu söylüyor: “Uçak bakım teknisyeninin maaşı minimum 150 bin TL’den başlıyor. İnşaatta vinç operatörünün maaşı da benzer oranda. Enerjide, teknik servis elemanları, özellikle rüzgar türbini teknik servis elemanı ya da iklimlendirme ve soğutma uzmanlarında maaş skalası 100-200 bin TL civarında” deyip sözlerini noktaladı.

