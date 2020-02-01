Son 15 günde rezervasyonların yüzde 60’ı iptal edildi

Dünyayı tehdit eden koronavirüs sebebiyle rezervasyon iptalleri son 15 gün için yüzde 60 seviyelerine çıktı. TÜROB Başkanı Müberra Eresin, “Koronavirüsün Türkiye’yi son 15 gün içerisinde turistlik anlamda yüzde 60 olumsuz etkiledi. Özellikle İstanbul ve Nevşehir’de büyük kayıplar yaşıyoruz” dedi. Çin’in Wuhan şehrinde yaşanan koronavirüs gün geçtikçe etkisini arttırıyor. Gelen son bilgilere göre 259 insanın hayatını kaybettiği ve yaklaşık 9 bin 810 kişinin etkilendiği virüs salgını turizmde olumsuz etkileri de ardında getirdi. Bu durumdan Türkiye turizm sektörü de etkileniyor. Çin’de hastalık sebebiyle bir çok bölge karantina altına alındı. Bu nedenle son 15 gün içinde özellikle İstanbul ve Nevşehir’de ki otellerde rezervasyonların yüzde 60’ı iptal edildi.

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı (TUROB) Müberra Eresin, “1 yıl içerisinde Çin’den yurt dışına 200 milyon turist seyahat ediyor. Bunun 450 bin tanesini Türkiye olarak biz ağarlıyoruz. Turistlerin 450 binin 350 bini de İstanbul ve Kapadokya ya geliyor. Koronavirüsün Türkiye’yi son 15 gün içerisinde turistlik anlamda yüzde 60 olumsuz etkiledi. Özellikle İstanbul ve Nevşehir’de büyük kayıplar yaşıyoruz. Umarım bir an önce tedavi şekli yöntemi bulunur ve Çinli turistleri tekrar ülkemizde ağırlamaya devam ederiz” dedi.

“Özellikle son 15 günde yüzde 60 varan iptaller var”

Bir yıl içerisinde Çin’den yurt dışına 200 milyon turist seyahat ettiğini belirten Müberra Eresin, “Bu turistlerin 450 bin tanesini Türkiye olarak biz ağarlıyoruz. 450 binin 350 bini de İstanbul ve Kapadokya’ya geliyor. Maalesef turistik anlamda kaybımız çok büyük. Özellikle koronavirüsün ortaya çıkış dönemi Çin’in yılbaşına denk geldi ve Çinli turistlerin en çok seyahat ettiği dönemde olduğu için şuanda ben size söyleye bilirim ki 15 günlük süreç içerisinde tabi ki yüzde 60’a varan kayıplarımız söz konusu oldu. Çin hükümetinin aldığı kararı destekliyoruz. Dünya sağlığı için çok önemli bir karar. Çin’den dışarı çıkışları bir süreliğine durdurdular bir ay kadar uçuş yasağı geldi. Bugünde Türk Hava Yolları Çin’deki birçok destinasyondan gelen uçaklarını iptal etti. Fransa ve İngiltere’de böyle önlemler alınmaya çalışılıyor ne olursa olsun önümüzdeki minimum beş altı ay Çinli trafiğinin çok az olacağını görüyoruz. Turistik anlamda büyük kayıp olacaktır. Şöyle pozitif bir durum var ortada yılda 200 milyon turist gönderen Çin’den sadece 450 binini alıyoruz. Dolayısıyla Türkiye koronavirüsle alakalı en az risk taşıyan ülkelerden birisi. Gerekli tedbirler Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı tarafından da alınmış durumda oradan yana herhangi bir korkumuz yok. Umarım bir an önce tedavi şekli yöntemi bulunur ve Çinli turistleri tekrar ülkemizde ağırlamaya devam ederiz” şeklinde konuştu.