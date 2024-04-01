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Son ana kadar 'müjde' beklemişlerdi.... Emekliler yerel seçimde nasıl mesaj verdi? SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan dikkat çeken erken seçim çıkışı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
01.04.2024 08:05
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31 Mart yerel seçimi maratonu dün akşam sonlandı.. 31 Mart seçimlerinde CHP oy oranlarını artırarak birinci parti oldu. Yerel seçim öncesi zam taleplerini dile getiren ve son ana kadar 'seyyyanen zam' müjdesi bekleyen emekli sandıkta ne mesajlar verdi?

Son ana kadar 'müjde' beklemişlerdi.... Emekliler yerel seçimde nasıl mesaj verdi? SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan dikkat çeken erken seçim çıkışı

31 Mart yerel seçimlerinde milyonlarca emekli de sandık başına gitti. Türkiye genelinde AKP’nin kurulduğu günden bu yana ilk kez bir seçimde ikinci parti olmasıyla 31 Mart'ta seçim sürprizi yaşandı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilerin seçimde hükümete 'mesaj' verdiğini belirtti, temmuz ayındaki artışlara dikkat çekti. Erdursun, temmuz ayında ücretli ve emeklilerin beklentilerin karşılanmaması durumunda erken seçimin gündeme gelebileceğini söyledi.

Erdursun, TGRT Haber youtube kanalında Alper Altun'un sunduğu Seçim Özel programında konuştu.
Özgür Erdursun, seçim sonuçlarını ve emeklinin mesajını dikkat çekerek "Emeklilerin işi gerçekten çok zor. Ortalama emekli aylığına baktığımızda yaklaşık 12.5 milyon emekli asgari ücretin altında bir emekli aylığı alıyor. Türkiye’de ortalama emekli aylığı 12 bin 500 lira. Makro düzeyde baktığımızda, dövize ihtiyacımız var, ülke ekonomisi iyi değil, farklı politikaların izlenmesi lazım." dedi.

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Erdursun, "Bir taraftan ücretleri artırmaması, emekli aylıklarını artırmaması gerekiyor ki, bir taraftan enflasyon yükselmesin. Ama şu anda milyonlarca kişinin bu durum pek de umurunda değil. Çünkü bireysel olarak mikro düzeyde kendisini düşünmek zorunda. Kredi kartları borcu var. Kredi borcu var. Emekli aylığı ile geçinemiyor. Sabit bir geliri olanların geliri TÜİK’in belirlediği verilere göre artarken, diğer tarafta hissedilen bir enflasyon da var." diye konuştu.

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"EMEKLİ YEREL SEÇİMLERDE HÜKÜMETE ‘MESAJ’ VERDİ"

Emeklinin bu seçimde hükümete ‘mesaj’ verdiğini belirten Özgür Erdursun, şunları söyledi:

“Ekonomide bir kriz varsa bu krizin nedeni biz değiliz” diyorlar. Çalışanlar, emekliler, işçiler bu ekonomik krizin faturasının kendilerine kesilmesini istemiyorlar. Zaten bugün seçimde de emekliler ve çalışanlar aslında bunun mesajını verdiler. Şimdi bundan sonraki süreçte hükümetin işi daha da zor olacak. Rakamlar bize yüksek geliyor ama 15 bin 20 bin olarak ama kiralar sadece 20 bin lira oldu." dedi.

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"EMEKLİYE, ÜCRETLİYE TEMMUZDA İSTEDİĞİ VERİLMEZSE ERKEN SEÇİMİ KONUŞURUZ"

Erdursun, seçim sonrasında temmuz ayı zamlarında emeklinin istediğini alamadığında erken seçimin konuşulmaya başlanacağını dikkat çekerek "Seçim sonrasında emeklinin talebi daha da yükselecek. Temmuz ayında enflasyon farkı ve refah payı ilave edilecek. Ücretliye artış yapılmayacaktı artık yapılacak. Yapılmazsa emeklinin aradaki farkları karşılanamaz. Ücretlilere artış yapılır, sigorta primleri artar bu aradaki fark da emekliye verilir. Bunların hepsi enflasyonla ilgili. Hükümet bunları yapmazsa, Türkiye'de temmuz ayında bunlar karşılanmazsa biz erken seçimi konuşuruz." değerlendirmesini yaptı.

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"ASGARİ ÜCRETE ARTIŞ YAPILMAZSA EMEKLİLERİN ARADAKİ FARKLARI KARŞILANAMAZ"

Erdursun şunları söyledi:

"Temmuz ayında enflasyon farkı + refah payı muhakkak ilave edilecek. Asgari ücrete artış yapılmazsa emeklilerin aradaki farkları karşılanamaz. Asgari ücrete zam yapıldığında diğer ücretlere de sigorta ve vergiler aynı oranda artışlar yapılır. Aradaki fark da emekliye verilir. Enflasyon 1 yılda düşürülmesi hedefleniyorsa bu durumda süreç 2-3 yıla yayılabilir. Emeklilerin talepleri karşılanmazsa sandığa yansıyacağını bekliyordum. Türkiye'de Temmuz ayında beklentiler karşılanmazsa erken seçimi konuşuruz. Bu nedenle asgari ücrete yüksek oranlı artış yapıp aradaki farkı emeklilere verme yoluna gidebilir. Ya da emekli aylıklarını artırmak için dolaylı vergiler gelebilir."

Yerel Seçim 2024


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