Son dakika: Bakan Dönmez duyurdu: Yeni hamle ferrobor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2021'de 2,5 milyon tonu ihraç olmak üzere, 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık. Buradan 1 milyar doların üzerinde satış rakamı elde ederek rekor kırdık." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapılan açıklamada, "Borla ilgili yürüttüğümüz bir diğer önemli çalışma da başta çelik üretiminde kullanılan ferrobor ile ilgili. Balıkesir'de yıllık 800 ton kapasiteli ferrobor üretim tesisi için sözleşme imzalama aşamasındayız. Bu tesisimizin de inşallah temelini 2022'de atacağız" ifadelerine yer verildi.

Bakan Dönmez açıklamasında, "2,6 milyon ton üründen 1 milyar dolar gelir elde edildi" şeklinde konuştu.

