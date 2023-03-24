Son dakika | Sıfır faiz imkanı! Yeni kredi programı devreye alındı: Hasar durumuna göre limit artırılacak

Son dakika haberi: Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören işletmelerle ilgili önemli bir adım atıldı. İşletmeler faizsiz kredi desteğinden yararlanabilecek. Ayrıntıları Bakan Varank paylaştı.

Varank, Hatay'da sanayicilerle bir araya geldi. Program sonrası basın açıklaması yapan Varank, KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı devreye aldıklarını duyurdu ve şöyle dedi:

“İşletmenin büyüklüğüne ve oluşan hasara göre 1 buçuk milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği veriyoruz. Afet bölgesinde KOSGEB alacaklarının kısmen veya tamamen silinmesine yönelik gerekli adımları attık."

Programla 11 milyar liralık kredi hacmi ortaya çıkacak. 3 milyar liralık finansman maliyeti KOSGEB tarafından karşılanacak. Böylece işletmeler programdan sıfır faizli olarak yararlanacak.

Acil Destek Kredisi Programı kapsamında verilecek kredi limiti, işletmenin depremde gördüğü hasar durumuna göre artırılacak.

