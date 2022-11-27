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Son dakika: "1 TL, 3 TL'ye üretiliyor" iddiası gündem olmuştu! Darphane'den açıklama geldi: "Olumsuz etkilendi, tekrar dengeye oturdu"

27.11.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 1 TL'nin üretim değerinin 3 TL olduğu yönündeki iddialar son günlerde kamuoyunun gündemine otururken Darphane'den konuyla ilgili gelen açıklamada söz konusu iddia yalanlandı. Açıklamada ayrıca madeni alaşımda kullanılan metallerin küresel ekonomiden olumsuz etkilendiği, piyasaların dengeye oturması ile madeni para üretim maliyeti ile nominal değerlerin tekrar dengelendiği ifade edildi.

Son dakika: "1 TL, 3 TL'ye üretiliyor" iddiası gündem olmuştu! Darphane'den açıklama geldi: "Olumsuz etkilendi, tekrar dengeye oturdu"

Son dakika haberi: Darphane'den 1 TL iddialarına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada "1 TL'nin üretim değerinin 3 TL olduğu" iddiasının yalan ve gerçek dışı olduğu vurgulanırken madeni alaşımda kullanılan bakır, çinko ve nikel fiyatlarının küresel çapta yüksek dalgalanmaya maruz kalmasının ardından piyasaların yeniden dengeye oturduğu belirtildi.

"DUYURU YAPILMASI ZARURİ GÖRÜLDÜ"

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, son günlerde tedavüldeki Türkiye Cumhuriyeti'nin madeni paralarıyla ilgili gerçeklikten uzak ve mesnetsiz birtakım iddialar ile kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla bir duyuru yapılmasının zaruri görüldüğü aktarıldı.

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"FİYATLAR KÜRESEL ÇAPTA YÜKSEK DALGALANMAYA MARUZ KALDI"

Darphane'nin, Türkiye'nin madeni para ihtiyacını arz ve talebi dengeleyecek şekilde sorunsuz ve kesintisiz olarak sürdürdüğü belirtilen açıklamada, Darphane tarafından üretilen madeni paraların, yüksek güvenlik alaşımı içeren metallerden oluştuğu bildirildi.

Açıklamada, madeni alaşımda kullanılan bakır, çinko ve nikel fiyatlarının küresel çapta yüksek bir dalgalanmaya maruz kaldığı, bu durumun dünyadaki tüm madeni paraların üretimi üzerinde olumsuz etki oluşturduğu ve piyasaların tekrar dengeye oturmasıyla madeni para üretim maliyeti ile nominal değerlerin tekrar dengelendiği kaydedildi.

Bu çerçevede, son günlerde kamuoyunda ifade edildiği üzere, 1 TL'nin üretim değerinin 3 TL olduğu beyanının kesinlikle yalan ve gerçek dışı olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu tür asılsız beyanlar dikkate alınmamalıdır. Ayrıca, üretimi yapılan madeni paraların ne şekilde üretileceği ve nasıl üretileceği konuları 1264 Sayılı Kanun ile düzenleme altına alınmıştır. Ayrıca, madeni paralar, 32 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Tebliği ile de korunmaktadır. Bu paraların içindeki değişik türdeki metal alaşımları elde etmek için eritmeye kalkanlar, ciddi cezai şartlarla karşı karşıya kalacaklardır."

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