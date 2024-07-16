SON DAKİKA: 1500 TL mi 3 bin TL mi tartışılıyordu: Yurt dışı çıkış harcı açıklandı! İşte vergi düzenlemesinin ayrıntıları...

Son dakika: Milyonlarca emekli ve vatandaşın beklediği açıklama AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi. 1500 veya 3 bin TL olacağı iddia edilen, kamuoyunda tartışmalara neden olan yurt dışı çıkış harcı zammı da açıklandı. AK Parti Grup Başkanı Güler 150 TL olan yurt dışı çıkış harcının 500 TL'ye yükseltileceğini söyledi. Güler vergi paketinin detaylarını da duyurdu, paket Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.

"VERGİ KANUNLARINDA DÜZENLEME YAPIYORUZ"

Güler, "Teklifimiz ile vergi adaletinin güçlendirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması, vergilemede güvenliğin sağlanması, kayıt dışılıkla mücadele, bazı istisnaların kaldırılması veya uygulanma şeklinin değiştirilmesi, cezaların caydırıcılığının artırılması, devreden KDV’nin azaltılması, ithalatın azaltılmasına katkı sağlanması, amacıyla vergi kanunlarında düzenleme yapıyoruz." dedi.

EYT İLE EMEKLİ OLUP ÇALIŞANLARA DESTEK SONA ERDİ

Güler şu ifadeleri kullandı:

Sigorta kolları prim oranını yüzde 2.25’e çıkarıyoruz. 8 Eylül 1999 dahili öncesinde sigortalı sayılanlardan ilk defa yaşlılık aylığı bağlananın aynı iş yerinde çalışmaları dahilinde işverenlere sağlanan 5 puanlık destek priminin hazine tarafından ödenmesi uygulamasını sonlandırıyoruz.

KAZANÇ İSTİSNASINA DÜZENLEME

Serbest bölgelerde faaliyetlerde bulunan işletmelere sunulan kazanç istisnasının ihracat gelirleri ile sınırlandırılması başlıklarında düzenleme getiriyoruz.

YURT İÇİ ASGARİ KURUMLAR VERGİSİ

Teklifimizde yeni vergi güvenlik müesseseleri de oluşturuyoruz. Yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulaması vergi sistemimizde yer alacaktır. Serbest meslek kazancı ve ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükelleflerinin elde ettiği hasılat tespit edilecek. Yüzde 20’nin üzerinde uyumsuzluk tespit edilmesi halinde kendileri izaha dahil edilecek.

"BAŞKASINA AİT POS VE IBAN KULLANANLARA CEZA

Kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla düzenlemeler getiriyoruz. Cezaların etkinliğinin artırılması ve usulsüzlük cezalarının bu kapsam içerisinde artırıma gidiyoruz. Başkasına ait POS cihazı kullananlara, ödemeleri başkasının hesabına yapılan havalelere de cezaları artırıyoruz.

Vergi uzlaşmaya yönelik bazı düzenlemeleri öngörüyoruz. Vergi aslını uzlaşma kapsamı dışına çıkarıyoruz. Sadece cezalar için uzlaşma başvurusu yapılabileceğini teklifimizde öneriyoruz.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCINA ZAM

Diğer taraftan yurt dışına çıkış harcını da makul bir seviyeye artırıyoruz. 500 TL olarak belirliyoruz. Böyle harç tutarı yeniden değerleme oranı ile artırılacaktır.

‘KÜRESEL ŞİRKETLERE ASGARİ KURUMLAR VERGİSİ GETİRİYORUZ’

Şu anda küresel şirketlerin Türkiye’deki faaliyetleri kapsamında elde ettikleri gelirden, kardan yüzde 15’lik asgari kurumlar vergisi imkanı getiriyoruz. Bunu ülkemiz vergi mevzuatında düzenlenmezse OECD’ye bağlı ülkeler kapsamında küresel şirketin merkezinin bulunduğu ülke tarafından alınacaktır. Hem uluslararası vergi mevzuatı ile uyum sağlamak, ülkemizin gelir kaynaklarını çeşitlendirme açısından böyle bir uygulama getiriyoruz."