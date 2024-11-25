Son dakika | 2 milyar TL'lik prim borcu silinecek! Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarına af yolda

Son dakika haberi: Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme geliyor. Teklife göre 2015 yılı öncesine ait yaklaşık 2 milyar TL prim borcu silinecek.
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarını ödeyemeyenlerin borçlarının silineceğini açıkladı.
Uygulamadan, daha önce yürürlüğe konan, GSS borçlarına ilişkin yapılandırmalardan yararlanamayan vatandaşlar yararlanacak.
Meclis'e sunulacak düzenleme kapsamında, 400 bin kişinin 250 milyon liralık borcunun silinmesi bekleniyor.
Düzenleme, bütçe teklifi TBMM Genel Kurulu'na gelmeden önce yasalaşacak.