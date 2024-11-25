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  4. Son dakika | 2 milyar TL'lik prim borcu silinecek! Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarına af yolda

Son dakika | 2 milyar TL'lik prim borcu silinecek! Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarına af yolda

25.11.2024 15:58
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Son dakika haberi: AK Parti grubunun TBMM Başkanlığı'na sunduğu düzenlemeyle yaklaşık 400 bin kişinin borcu siliniyor. Yeni yasa teklifine göre; 2015 yılı öncesine ait yaklaşık 2 milyar TL prim borcu silinecek.

Son dakika | 2 milyar TL'lik prim borcu silinecek! Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarına af yolda

Son dakika haberi: Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme geliyor. Teklife göre 2015 yılı öncesine ait yaklaşık 2 milyar TL prim borcu silinecek.

AK PARTİLİ İSİM DUYURDU

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarını ödeyemeyenlerin borçlarının silineceğini açıkladı.

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DAHA ÖNCE YARARLANAMAYANLAR YARARLANACAK

Uygulamadan, daha önce yürürlüğe konan, GSS borçlarına ilişkin yapılandırmalardan yararlanamayan vatandaşlar yararlanacak.

400 BİN KİŞİNİN BORCU SİLİNECEK

Meclis'e sunulacak düzenleme kapsamında, 400 bin kişinin 250 milyon liralık borcunun silinmesi bekleniyor.

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Düzenleme, bütçe teklifi TBMM Genel Kurulu'na gelmeden önce yasalaşacak. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
gss prim borcu
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