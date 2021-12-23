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Son Dakika 2022 Memur Ek Zam Haberi... Memur-Sen Başkanı o tarihe dikkat çekti, yeni rakamlar verdi

23.12.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika memur ek zam haberi... Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından canlı yayında yeni açıklamalar yaptı. Memura ek zam sürecini değerlendiren Yalçın, memur zammı için asgari ücret kadar bir muafiyetin söz konusu olduğunu ve bu durumun 2 bin 800 ve 3 bin liraya yaklaşan rakamlar olduğunu bildirdi. 3 Ocak tarihini beklediklerini vurgulayan Yalçın, ek zammın 15 Ocak maaşına yetişebileceğini belirtti.

Son Dakika Memur Zammı Haberi: Milyonlarca memurun ve memur emeklisinin beklediği 2022 zammına ilişkin gelişmeler gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile memurlara zam konusunu görüşen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, canlı yayında görüşmenin detaylarını anlattı. Yalçın, 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verilerine göre zam ile ilgili rakamların gündeme geleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın dün akşam saatlerinde görüşme gerçekleştirdi. Dün akşam yapılan görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Memur-Sen Başkanı Yalçın, Haber Global ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Emekliye asgari ücret zammı! 2022 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?Emekliye asgari ücret zammı! 2022 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Memur-Sen Başkanı Yalçın'ın açıklamalarından önemli başlıklar şu şekilde:

Cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşmede son vergi düzenlemesindeki muafiyetten dolayı memnuniyetimizi söyledik. Önemliydi. Verginin sabitlenmesi konusunda söylem üretiyoruz. Asgari ücret tutarı kadar bir muafiyet. Önemli bir adım fakat gelir dağılımı konusunda adaletli değil. İşçilerde 4253 lira olan asgari ücret kadar olan tutarı dikkate aldığınızda memurlarda aynı şey söz konusu değil. Memurlarda 2800 3000 liraya yaklaşan rakamları ifade ediyor.

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2022 yılı için yansıyacak simülasyonu dikkate alarak, enflasyon farkını düşünerek aylık olarak yansıyacak en düşük rakam, 38 TL fark ediyor. İşçi de 420 TL fark ediyor. Bazı durumlarda durum farklı. Sözleşmeli bir mühendiste 307 TL fark ediyor. 9 yıllık öğretmende 59 TL yansıyacak.

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ARALIK 2021 ENFLASYONU SONRASINDA KONUŞACAĞIZ

Memur bordosu işçi bordosuyla aynı değil. Gelir muafiyeti konusunu da önemli bir adım olarak kabul etti. Memura ek zam konusu kaçınılmazdır. Bir iyileştirme yapılması temel beklentimizdir. Sayın Bakan ile bir araya gelerek bu rakamları bir örtüştürmemiz gerekiyor. Nedir, ne değildir anlamamız için. Memurların beklentisini kamuoyu ile paylaşmıştık. Aralık 2021 enflasyonu netleştikten sonra konuşacağız demiştik, şimdi zamanıdır.

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3 OCAK TARİHİNİ BEKLİYORUZ

Cumhurbaşkanımızla her yerde farklı yansıyan rakamları paylaştık. Karmaşık bir metin. Vergi muafiyeti kısmı. Bizim yaptığımız algıladığımız rakamları paylaştık. emekçiler konusunda, gelir dağılımında adaletin yansıması konusunda aldığı inisiyatifi görüyoruz. En düşük memur maaşının baz alınarak yükseltileceğini düşünüyoruz. Henüz şu an için bir rakam yok. 3 Ocak'taki Aralık ayı enflasyon rakamına beklediğimiz için bir rakam belirtmedik.

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EK ZAM 15 OCAK'A YETİŞECEK

Biz 3600 ek göstergeyi toplu sözleşme masasında karşılıklı olarak mutabakata yansıtmıştık. Sayın Bakan ile yaptığımız görüşmede de mutabakat sağlamıştık. Çalışma Bakanı ile bu konu hakkında görüşeceğiz. Ocak maaşına yetişmesi için ek zam konusunu rakamlar boyutunda tartışmaya bir ihtiyaç var. Ocak 15'e yetişecek şekilde bir çalışma yapacağız.

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3600 EK GÖSTERGE ÜZERİNDE YOĞUNLAŞTIK

Bugün sayın Cumhurbaşkanı ile bir araya geldik. Tekrar Çalışma Bakanı ile bir araya geleceğiz. Özellikle bu gündeme odaklandık. Atılan olumlu adımlarla ilgili memnuniyetimizi ifade ettik, bu açıdan görüşmede çok daha geniş detaylı başlıklara girmedik. Gelir vergisi düzenlemesi, ek zam ve 3600 ek gösterge üzerinde yoğunlaştık.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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