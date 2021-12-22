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Son dakika: 2022 memura ek zamla ilgili kritik toplantı...Memura ek zam oranı ne olacak?

22.12.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği ek zamla ilgili son dakika haberi geldi. Çalışma Bakanlığı, memurlara sosyal refah düzenlemesi yapılacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ı kabulü sona erdi. Görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü. Yapılacak düzenleme ile ek zammın 15 Ocak'ta maaşlara yansıtılması hedefleniyor. İşte Memur ve memur emeklisi için ek zamla ilgili son dakika haberinin detayl

Son dakika: 2022 memura ek zamla ilgili kritik toplantı...Memura ek zam oranı ne olacak?

Son Dakika Memur Zammı Haberi: Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği ek zamla ilgili son dakika gelişmesi geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ı kabulü sona erdi. Görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü.

SOSYAL REFAH ARTIŞI YAPILACAK

Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında mutabakat sağlandı.

Çalışma Bakanlığı, memurlara sosyal refah düzenlemesi yapılacağını açıklamıştı. Bakanlık, 3600 ek gösterge meselesinin vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildiğini geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldığı, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, "3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi" denilmişti.

vedat-bilgin

BİLGİN: ENFLASYONUN ÜZERİNDE BİR ÜCRET ARTIŞI OLACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memurlara sosyal refah düzenlemesi yapılacağını duyurdu.

Bakan Vedat Bilgin, kamu çalışanları için enflasyonun üzerinde bir ücret artışı olacağını söyledi.

EK ZAMMIN 15 OCAK'TA YANSIMASI BEKLENİYOR

Kamu görevlilerine yapılacak ek zam için görüşmelerin bu hafta başlaması bekleniyor.

Yapılacak düzenleme ile ek zammın 15 Ocak'ta maaşlara yansıtılması hedefleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Memur
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