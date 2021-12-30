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Son dakika: 2022 yılında altın fiyatları ne olur? Kuyumculardan önemli tahmin

30.12.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Altın fiyatlarındaki tahmin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Bir ara 1050 TL bandına çıkan altın fiyatları sert bir düşüş yaşamıştı. Altın fiyatlarının düşüşe geçmesiyle birlikte altına talep arttı. Öte yandan 2022 yılı için altın fiyatları için tahmin geldi. Kuyumcular 2022 yılında doların sabit kalması halinde altın fiyatlarında önemli yükseliş öngörmüyorlar. İşte son dakika altın haberinin detayları...

Son dakika: 2022 yılında altın fiyatları ne olur? Kuyumculardan önemli tahmin

Yılın son günlerinde altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Kuyumcular altının sene sonu yükselebileceğini söylerken, 2022 yılında stabil bir fiyatta kalacağını belirtiyor.

Geçtiğimiz haftalarda sert bir düşüş yaşayan altın, yılın son günlerinde 776 liraya kadar yükseldi. Altının fiyatının düşük olmasından dolayı talebin olduğunu söyleyen Kapalıçarşı kuyumcuları, sene sonu altının biraz daha yükselebileceğini söylüyor. Kuyumcular, 2022 yılında ise altının stabil bir yol çizeceğini düşünüyor.

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"SENE SONU ALTININ FİYATI YUKARI YÖNLÜ OLABİLİR"

Kuyumcu Tunahan Sarı, vatandaşların altına talebi alım yönünde olduğunu söyleyerek, "Şu anda altın çok fazla satılmıyor. Sene sonu altının fiyatı biraz yukarı yönlü olabilir. İnsanlar genelde altınlarını yastık altında tutuyorlar. Vatandaşlar daha çok 24 ayar Ata altınını alıyorlar. Bazı vatandaşlar altını yüksek fiyattan satın almış. Elinde nakit bulunan vatandaşlar şu anki fiyatlardan altın alıp ortama yapmaya çalışıyor. Altının gram fiyatı 770 liradan, çeyrek altın bin 270 liradan, yarım altın 2 bin 540 liradan, tam altın 5 bin 80 liradan satılıyor" dedi.

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2022'DE ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Altının 2022 yılında stabil kalabileceğini söyleyen kuyumcu Murat Bulmuş, "Yeni sene de çok fazla bir yükselme beklemiyorum. Altın ons bazında biraz düşüş yaşayabilir. Dolar da sabit kalırsa çok fazla bir yükseliş olacağını düşünmüyorum. Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması ülkemiz açısından çok faydalı olabilir. Şu anda fiyatlar biraz düştüğü için talep var. Kur korumalı mevduat hesaplarından sonra daha iyi noktalara geleceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. (İHA)

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