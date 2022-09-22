SON DAKİKA | 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Bakan duyurmuştu... Asgari ücret için '8 bin TL' iddiası

Asgari ücret zammıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Aralık'ta asgari ücrete zam yapacağız" açıklaması sonrası asgari ücret zammı günün konusu oldu. Bakan Bilgin'in açıklamalarıyla asgari ücret zammı için uzmanların yapmış olduğu tahminler yeniden gündem oldu. 2023 asgari ücret zammı için yüzde 40-45 arasında bir oran beklediklerini belirten uzmanlar, en düşük emekli maaşı için de rakam verdi.

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRETE ZAM SİNYALİ

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin dün yaptığı açıklamada asgari ücret zammıyla ilgili konuştu. Bakan Bilgin asgari ücrete zam için Aralık ayını işaret etti.

Yıl başında yüzde 50 oranında zamlanan asgari ücret temmuz ayında ikinci kez yüzde 30 zam yapılarak 5500 liraya yükseltilmişti. Asgari ücretin yüksek enflasyon karşısında yeterli olmamasıyla, çalışanlar 3. zammın yapılıp yapılmayacağı merak ediyordu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete yeni zam için Aralık ayını işaret etti.

"ASGARİ ÜCRETE ARALIK'TA ZAM YAPACAĞIZ"

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası için tarih veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuzda da yaptık. Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız." dedi.

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Bakan Bilgin'in açıklamalarının ardından asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak edilmeye başlandı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun ve ekonomist Tunç Şatıroğlu'nun açıklamaları ve asgari ücret tahmini yeniden gündem oldu. Uzmanlar asgari ücrette ciddi bir artış olacağını iddia etti.

1 OCAK 2023'TE ASGARİ ÜCRET İÇİN 7 BİN 500 TL TAHMİNİ

Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek ve 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlükte olacak olan yeni asgari ücret için SGK Uzmanı Özgür Erdursun dikkat çeken tahminini sosyal medyadan açıklamıştı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI

Erdursun, 1 Ocak 2023’de asgari ücret 7.500 TL olacağını, en düşük emekli aylığı 5.000 TL olacağını tahmin ettiğini belirtti.

Ekonomist Tunç Şatıroğlu ise "İlla ki zam yapacaklar. Aflar çıkmasını bekliyorum, EYT çıkacak. İnsanların beklentisi gibi olmayacak ama bir şey yapacaklardır." değerlendirmesini yapmıştı.

ASGARİ ÜCRETE ZAMDA YÜZDE 45 İDDİASI

Öte yandan Ankara kulislerinden verdiği haberlerle bilinen Engin Pınarbaşlı yeni asgari ücrete ilişkin dün bir tahminde bulunmuştu. AK Parti'nin çalışmaları başlattığını söyleyen Pınarbaşlı, asgari ücretin yüzde 45 artışla 8 bin TL'ye yükseltileceğini öne sürdü.



