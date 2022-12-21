Son dakika: MTV oranı 2023 yılında yüzde 61,5 olarak uygulanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullandı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için yüzde 50 oranında indirim yetkisini kullandı. MTV'de 2023 yılı için vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5 olarak belirlendi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar, 1 Ocak 2023’de yürürlüğe girecek.
MTV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, indirim yetkisini kullanmasaydı, yüzde 122,9 olarak zamlı yapılacaktı. Erdoğan, MTV zammını yarı yarıya düşürmüş oldu. Kararın 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun 10’uncu maddesi gereğince yapıldığı belirtildi. (AA)